筲箕灣興東商場酒樓突結業　員工疑未獲通知　網民：完成歷史任務

筲箕灣興東商場君悅海鮮酒家日前驚傳結業，有街坊於網上發文，指本周日（8日）下午到場打算用餐時，赫然發現店內雖有燈光，但玻璃大門被鐵鍊鎖上，店內空無一人，發文者慨嘆興東商場其他商戶亦陸續離場。



《香港01》記者今日（10日）商場了解，確定酒樓已結業。商場保安稱，酒樓結業得相當突然，當日員工返回才驚悉事件。



涉事酒樓為商場內兩間食肆其中之一。 （黃偉民攝）

記者今日到現場了解，酒樓玻璃門貼上「結束營業」告示，門上掛上鐵鍊，門後被屏風阻擋，無法觀察場內全貌。記者向商場保安員了解，對方表示酒樓員工於周日上班，見重門深鎖方知酒樓結業，頓感徬徨，正向勞工處尋求協助。

興東商場由領展管理，店舖類型以日常生活用品及服務為主，食肆只有君悅酒鮮酒家和大快活。記者現場所見，商場內約三分一店舖丟空。

酒樓玻璃門已貼上「結束營業」告示，門上掛上鐵鍊。 （黃偉民攝）

店內被屏風阻擋，無法觀察場內全貌。 （黃偉民攝）

有網友於文章下方留言，笑中帶淚稱「興東grand hyatt（君悅酒店）都要執了 」、「完成歷史任務」；亦有人指「唔夠晚飯客，靜早、中、下茶市，好難支持」、「的確，開老人院生意一定多過酒樓」。

立法會資料研究組今年6月發表研究報告，揭露粵式酒樓過去8年由1,790間縮減至1,500間，跌幅達16%；報告又指出上海、新加坡及韓國政府都為老字號提供不同的支援計劃，但香港無相關協助。有業界曾提出不同的建議，包括政府可仿傚日本推出的「瀕危美食名單」，讓這些被遺忘的老店重現生機；亦有人提到粵式酒樓的營運模式相對傳統，業界必須下功夫思考新菜式及營運方式，才能吸引年輕人光顧。

《香港01》正就事件向領展及勞工處查詢。