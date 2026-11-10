DSE｜中史考生混淆史實　陳獨秀著狂人日記　辛亥革命列維新成就

考評局出版2026年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。今屆中國歷史科卷一整體成績與去年相若，卷二則較去年進步。不過，報告指出，有部份考生將史實過度延伸，又混淆史實，例如指陳獨秀著《狂人日記》，又錯將孫中山辛亥革命、中華民國成立歸作維新運動的其中一項成就。報告亦提及部分考生字體不清，錯別字多的問題。



考生將不合適的史實過度延伸，如五四運動、白話文運動寫成是印證維新運動的「成功」例子。（林曉儀攝）

史實過度延伸 寫維新運動孕育出陳獨秀

中史科卷一分為甲、乙兩部，甲部為必答題，乙部為選答題。其中，乙部題目要求考生對「晚清推行洋務運動及維新運動均以失敗告終」加以析論。考評局認為，部份考生將黃花崗之役、孫中山辛亥革命、中華民國成立等，日後發生的政治事件寫成是維新運動的其中一項成就。

考生又將不合適的史實過度延伸，如五四運動、白話文運動寫成是印證維新運動的「成功」例子，甚至寫出維新運動孕育出陳獨秀、李大釗等人。

清末、民國史實混淆 天主教基督教分不清

此外，卷二方面，考評局指考生有多處表現欠佳，有部份考生將史實混淆，說陳獨秀著《狂人日記》、陳獨秀影響魏源在《海國圖志》中流露出對西方政制的渴望；他們又分不清清末和民國時期的史實，如寫「洋務運動影響民眾對科學、三民主義產生好奇」，從而產生新文化運動。

而有關明末清初天主教在華傳播的題目，馬禮遜是傳播基督新教，但考生寫為天主教；混淆英華書院等名稱。

考評局指有部分考生將史實混淆，說陳獨秀著狂人日記。（林曉儀攝）

字體潦草 錯別字多

考評局亦在評論中提及，部分考生字體潦草，出現無法辨認的情況較以往普遍。而且，錯別字亦多，如「廣州」寫成「廣洲」、「刺史」寫成「刺吏」、「酎金奪爵」寫成「酬金奪爵」、「捐輸」寫成「損輸」等。