房署主任向住戶訛稱加戶申請已獲批　認行為失當　官信愚昧判社服

房署房屋事務主任，涉向兩個申請人，分別訛稱署方已批准其住戶增加公屋戶籍，及向非政府機構指其社區活動申請已獲批，她早前承認兩項公職人員行為失當罪（WKCC 4587/2025）案件今（10日）在西九龍裁判法院判刑。



被告求情稱已賠償政府損失，又稱因本案而失掉工作，曾意圖輕生。裁判官熊雪如接納本案是單一事件，相信被告一時愚昧，已有深刻反省和體會，判她120小時社會服務令，並勸籲被告要珍惜現在擁有的，好好對待工作及身體。



女被告吳明儀，36歲，房署房屋事務主任，承認於2022年10月至2024年10月在擔任公職期間，沒有合理辯解或理由而蓄意作出失當行為，未有妥善履行職責。

女被告吳明儀(右)。(陳曉欣攝)

被告已向政府賠償3.4萬元

辯方求情指，本案沒有人有損失，租客的申請最終獲批。被告有悔意，不會重犯，她已向政府賠償3.4萬元，相等於案中租戶本應向房署支付的額外租金。辯方透露被告曾尋短，可幸最終獲救，望法庭判處中等時數社會服務令。

被告當時派駐大窩口邨辦事處

案發時，被告派駐大窩口邨房署辦事處，負責處理公共房屋加戶申請及非政府機構遞交的社區建設活動申請，有關申請須由房屋事務經理審批。加戶申請獲批後，住戶租金可能會有所調整，而非政府機構獲批准舉辦社區活動後，則可向房署申請發還開支。

被告自行在租約添加戶主女兒及其夫姓名

被告於2022年10月至2024年10月期間，處理大窩口邨一宗加戶申請時，她向申請人（即登記戶主的女兒）稱，其申請已獲房署正式批准，並擅自在租戶管有的租約的家庭成員名單上，添加該名女兒及其丈夫的名字。被告又向一個申請舉辦社區活動的非政府機構，以房署名義發出一封信件，聲稱房署已正式批准其申請。

申請人不知其申請未獲房署批准

然而，廉署調查發現，被告並沒有將該兩項申請呈交房屋事務經理審批，相關申請人亦一直不知道其申請從未獲房署批准。

被告或令申請人面臨受罰風險

被告的失當行為，可致使加戶申請人因未經許可遷入，及沒有支付應繳的額外租金，而面臨被房署懲罰的風險；而有關非政府機構亦可能因此無法獲房署發還活動開支。