伊院醫生濫開咳藥水私存行為不當罪成　官信仍是好醫生　判社服令

伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生李志良，涉以家人和家傭名義處方大量咳藥水，以及處方過量藥物予兩名病人，及後再回收。他否認告公職人員行為失當罪受審，早前被裁定罪成。案件（DCCC1123/2022）今（30日）在區域法院判刑。



法官林偉權判刑時指，被告所犯罪行不輕，考慮到他自小受精神問題困擾，仍能考上醫科，撇除其不當行為，仍是一名好醫生，他可用專業知識服務社會彌補過錯，決定再給他一次機會，判處160小時社會服務令，另需就拿取藥物賠償醫管局2萬元。林官最後寄語被告，希望他聚焦工作事業和家庭，亦要好好處理健康。



被告李志良，被裁公職人員行為不當罪成，被判社服令160小時。(劉安琪攝)

被告案發時在伊利沙伯醫院工作。（資料圖片）

涉及藥物包括咳藥水及興奮劑

被告李志良（50歲），被裁定2項藉公職作出不當行為罪成，指他於2015年3月至2020年9月期間，在醫院管理局(醫管局)轄下伊利沙伯醫院作耳鼻喉科副顧問醫生時，在8名病人沒有應診情況下，利用他們的名義作出診症預約，並向他們處方兩種藥物，即 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HCL ，兩藥均為受管制藥物，當中包括咳藥水及興奮劑成分藥物。醫院職員根據指示配藥，被告則取走並私自保存；被告另涉向2名病人處方上述兩種藥物，其劑量高於2人所需，之後要求2人將過多的藥物退還給他，由他保存。

被告有接受精神治療

辯方求情指，被告很大機會要面對醫委會紀律聆訊，該聆訊亦會參考法官的意見。辯方指，被告的驗尿報告內容正面，已接受精神治療。他在過往的幾年仍在執業，望法官可在判刑理由書中建議，容許被告繼續執業。林官明言，不打算判監，參考案情等因素後，認為判處社會服務令合適。

官指被告取走的藥物不少

林官另就賠償令指，被告多年來取走醫管局不少藥物，數量逾百，但沒有確實數字紀錄。該些藥物的成本不高，然而醫管局進行分裝等工序的人工費用相對較高昂，認為判處賠償兩萬元較為合適。辯方回應指，無法肯定藥物實際價值，賠償金額合理即可。

受精神健康影響自控能力減弱

林官判刑時指，被告所犯的非輕微罪行，監禁亦是合適刑罰。但考慮到事發多年，被告當時亦是受到精神健康問題影響，令他的自控能力和判斷力減弱，才會放任犯案。惟現時其病情已受控，生活重回正軌。

官信被告撇除過往仍是好醫生

林官續指，被告雖然有不是，但是他服務醫管局多年，工作態度認真。而且他自小受精神問題困擾，未獲正確處理，但仍可努力讀書，最後醫科畢業，現已對過往的錯誤感到後悔。撇除過往的不當行為，被告是一位好醫生，可用專業知識服務社會，彌補過錯，且判監對其家庭影響深遠。在考慮所有因素後，終決定再給予被告一次機會，判處160小時社會服務令，另需向醫管局賠償兩萬元。