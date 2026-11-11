公務員照顧家庭假適用情況曝光　每年最多12小時　料明年1月起推

施政報告2026提出為政府僱員提供照顧家庭假，公務員事務局最新向立法會提交文件，建議每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。

公務員事務局正敲定細節和實施安排，會在諮詢職方後落實，預計於2027年1月起實施。

此外，公務員事務局會繼續鼓勵未完全實行5天工作周的部門透過善用科技等方式，在符合四項基本原則的前提下，以務實態度探討讓更多公務員轉為5天工作。



公務員事務局建議，每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。（資料圖片／陳葦慈攝）

每次可申請放取1至4小時陪家人應診、出席家長會等

文件提到，照顧家庭假容許僱員在特定情況下短暫離開工作崗位以照顧家庭需要，包括陪同家人應診、照顧患病家人、出席子女的學校活動，以及處理家中突發事宜。每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每年末尚未放取的假期不得轉撥下一年放取。

假期會以小時為單位放取，僱員每次可申請放取1至4小時照顧家庭假以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。僱員如需更長時間處理家事，應申請放取例假或其他適用的假期。

公務員事務局建議，每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。（資料圖片／方承恩攝）

一般毋須交證明文件 批核人員如存疑可要求提供到診紙、學校通告

文件又指，員工在一般情況下只須在放取照顧家庭假前，提交申請紀錄表並填寫申請原因，而無須提供證明文件。如員工因突發事宜未能提前提交申請，亦可先以口頭或其他可行方式取得批核人員同意放假，並在假期後盡快補交申請表。如批核人員對照顧家庭假申請存疑或發現有濫用的跡象，可要求申請人提供證明文件，並可按實際情況接受不同形式的文件，如醫生證明、到診紙、學校通告等。

公務員事務局建議，每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。（資料圖片／陳葦慈攝）

八成半公務員工作5天 政府將探討讓更多公務員轉為5天工作

此外，政府一直推動5天工作周，2024 年的統計數據顯示約有8成半公務員工作5天。局方指，5天工作周是一項家庭友善措施，並非服務條款的一部分，必須在提高公務員的生活質素和善用公帑及不影響提供公共服務之間取得適當平衡。

公務員事務局會繼續鼓勵未完全實行5天工作周的部門透過善用科技等方式，在符合4項基本原則的前提下，即不涉及額外人手資源；不減少員工的規定工作時數；不削減緊急服務；以及在星期六／星期日維持必需的櫃台服務的前提下，以務實態度探討讓更多公務員轉為5天工作。