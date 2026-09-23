公務員擬享10至12小時照顧家庭假　楊何蓓茵：相信同事不會濫用

新一份施政報告提出明年起推出照顧家庭假。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（23日）舉行政策簡報會。公務員事務局表示，家庭假旨在讓公務員應對突發需要，目前傾向將家庭假時長定在10至12個小時，預計申請方法簡便，局方會大致信納申請原因，相信同事不會濫用。



公務員事務局局長楊何蓓茵出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

持續檢示公務員紀律機制會否有加強空間

公務員事務局局長楊何蓓茵在開場發言表示，加強治理及完善公務員管理制度，為本屆政府施政重點，當局過去推出多項改革，未來5年為改革的推進期及鞏固期，政府必須繼續努力將各項改革做深做實，建立一支更服務香港所需的公務員隊伍。她提到，未來5年為迎戰科技，包括人工智能發展勝任很多人類工作，機構人力配置亦會有所調整，政府部門亦然，未來政府需推進及鞏固改革。

施政報告提出今年第四季完成修訂《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，透過簡化紀律程序和擴大停職安排，提升處理紀律個案的效率和效能。她表示，未來五年會持續檢視優化機制會否有加強空間，並會持續對各級公務員培訓，務求讓公務員對政府及紀律方面要求有清晰的認知，同時當局會發放有關公務員紀律的小冊子，提升公務員相關認識。

林振昇問照顧家庭假日數 葉傲冬關注會否制定指引

施政報告提出自2027年起推出照顧家庭假，勞聯選委界議員林振昇關注，公務員可有多少日照顧家庭假，合計多少個小時，建議可參考現時的三日育兒假。他又呼籲政府提供簡便申請安排。民建聯議員葉傲冬則問到，政府會否就家庭假，為各部制定指引，讓部門首長跟隨。

楊何蓓茵：傾向將家庭假時長定在10至12個小時

楊何蓓茵指，政府傾向將照顧家庭假時長定在10至12個小時。她稱，假期旨在讓公務員可應對突發需要，預計申請方法簡便。假若公務員家庭有特別情況，未必有確實證明，只要上司信納的話便可以批出相關假期。若然上司要求事後提供證明，亦是簡單便可。她又表示，儘管政府未有記錄各公務員父母的資料，當局會大致信納，相信同事不會濫用。

陳元德：正制定家庭假的詳細準則 將向部門發出指引

公務員事務局副秘書長陳元德表示，當局正設計家庭假的詳細準則，將會向部門發出指引。他又指，會盡量在指引中列出更多情境，讓部門有更多參考的空間。他舉例，颱風停課家長到學校接送子女，或到老人院接送長者，屬設計的其中一種情境，雖然指引未必能列出所有情景，但希望列出更多讓公務員參考。

擬為有意投考公務員的郵政人員推便利安排

另外，香港郵政持續出現赤字，約200多名完成試用期的員工不獲「轉正」，改以公務員合約條款續聘兩年。林振昇指，現時大部分員工已簽署合約，惟關注政府能否提供更好的安排。他提到，政府現時仍有不少空缺，質疑是否沒有空間容納受影響的公務員。

楊何蓓茵表示，假若有受影響的郵政有意投考公務員，局方正研究能否提供便利及行政上特別安排，惟重申需經投考過程評核是否適合其他崗位，將稍後公布。至於最終郵政是否在兩年後繼續聘用相關人士，要視乎轉型方案。