公務員擬享10至12小時照顧家庭假 楊何蓓茵：相信同事不會濫用
新一份施政報告提出明年起推出照顧家庭假。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（23日）舉行政策簡報會。公務員事務局表示，家庭假旨在讓公務員應對突發需要，目前傾向將家庭假時長定在10至12個小時，預計申請方法簡便，局方會大致信納申請原因，相信同事不會濫用。
持續檢示公務員紀律機制會否有加強空間
公務員事務局局長楊何蓓茵在開場發言表示，加強治理及完善公務員管理制度，為本屆政府施政重點，當局過去推出多項改革，未來5年為改革的推進期及鞏固期，政府必須繼續努力將各項改革做深做實，建立一支更服務香港所需的公務員隊伍。她提到，未來5年為迎戰科技，包括人工智能發展勝任很多人類工作，機構人力配置亦會有所調整，政府部門亦然，未來政府需推進及鞏固改革。
施政報告提出今年第四季完成修訂《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，透過簡化紀律程序和擴大停職安排，提升處理紀律個案的效率和效能。她表示，未來五年會持續檢視優化機制會否有加強空間，並會持續對各級公務員培訓，務求讓公務員對政府及紀律方面要求有清晰的認知，同時當局會發放有關公務員紀律的小冊子，提升公務員相關認識。
林振昇問照顧家庭假日數 葉傲冬關注會否制定指引
施政報告提出自2027年起推出照顧家庭假，勞聯選委界議員林振昇關注，公務員可有多少日照顧家庭假，合計多少個小時，建議可參考現時的三日育兒假。他又呼籲政府提供簡便申請安排。民建聯議員葉傲冬則問到，政府會否就家庭假，為各部制定指引，讓部門首長跟隨。
楊何蓓茵：傾向將家庭假時長定在10至12個小時
楊何蓓茵指，政府傾向將照顧家庭假時長定在10至12個小時。她稱，假期旨在讓公務員可應對突發需要，預計申請方法簡便。假若公務員家庭有特別情況，未必有確實證明，只要上司信納的話便可以批出相關假期。若然上司要求事後提供證明，亦是簡單便可。她又表示，儘管政府未有記錄各公務員父母的資料，當局會大致信納，相信同事不會濫用。
陳元德：正制定家庭假的詳細準則 將向部門發出指引
公務員事務局副秘書長陳元德表示，當局正設計家庭假的詳細準則，將會向部門發出指引。他又指，會盡量在指引中列出更多情境，讓部門有更多參考的空間。他舉例，颱風停課家長到學校接送子女，或到老人院接送長者，屬設計的其中一種情境，雖然指引未必能列出所有情景，但希望列出更多讓公務員參考。
擬為有意投考公務員的郵政人員推便利安排
另外，香港郵政持續出現赤字，約200多名完成試用期的員工不獲「轉正」，改以公務員合約條款續聘兩年。林振昇指，現時大部分員工已簽署合約，惟關注政府能否提供更好的安排。他提到，政府現時仍有不少空缺，質疑是否沒有空間容納受影響的公務員。
楊何蓓茵表示，假若有受影響的郵政有意投考公務員，局方正研究能否提供便利及行政上特別安排，惟重申需經投考過程評核是否適合其他崗位，將稍後公布。至於最終郵政是否在兩年後繼續聘用相關人士，要視乎轉型方案。