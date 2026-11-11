日媒報道港人沖繩任潛水教練黑工被捕　入境處︰正了解涉案人身份

有日本傳媒周二（10日）報道，沖繩恩納村前田町一間潛水店，涉嫌僱用未持有有效工作簽證的外籍人士擔任潛水教練，合共4人被捕並遭起訴，包括一名50歲中國籍社長，以及3名來自台灣與香港的潛水教練。其中兩人沒有潛水教練簽證，另一人則沒有工作簽證。

入境處周二晚上回應《香港01》指，就有關報道，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，包括涉案人士身份等，會密切留意事態發展。



《琉球放送》報道，沖繩恩納村前田町一間潛水店，涉嫌僱用未持有有效工作簽證的外籍人士擔任潛水教練，合共4人被捕並遭起訴，包括一名50歲中國籍社長，以及3名來自台灣與香港的潛水教練。(《琉球放送》Youtube截圖)

沖繩一間潛水店涉僱無牌／黑工潛水教練遭起訴

綜合《TBS NEWS DIG》及《Okinawa Times》周二（10日）報道，根據名護海上保安廳消息指，沖繩恩納村前田町一間潛水店，涉嫌僱用黑工擔任潛水教練，合共4人被捕並遭起訴，包括一名50歲中國籍社長，以及3名來自台灣與香港的潛水教練，4人於周一（9日）涉違反《出入境管理及難民認定法》而被起訴。

其中，該名50歲中國籍社長被控於8月至9月期間，在其位於恩納村前田町的潛水店，僱用3名未持有有效工作簽證的人員擔任教練，從而協助和教唆非法打工。

圖為沖繩恩納村的海岸。（Visit Okinawa Japan網頁圖片）

涉案3員工來自港台 2人無潛水教練證、1人無工作簽證

報道又指，該3名分別來自香港和台灣的員工，均未持有相關資格或許可證。其中兩人沒有潛水教練簽證，另一人則沒有工作簽證。報道指，那霸地方檢察廳以妨礙審判為由，未透露4人是否認罪。

《琉球放送》報道，沖繩恩納村前田町一間潛水店，涉嫌僱用未持有有效工作簽證的外籍人士擔任潛水教練，合共4人被捕並遭起訴，包括一名50歲中國籍社長，以及3名來自台灣與香港的潛水教練。(《琉球放送》Youtube截圖)

入境處︰正了解涉案人士身份 暫未接獲港人求助

入境處表示，就有關報道，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，包括涉案人士身份等。處方至今未有接獲港人求助，並會繼續與公署及總領館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。