獸醫管理局今年收66宗投訴五年新高　涉無牌行醫舉報0檢控或定罪

有報道早前指，有一隻布偶貓在獸醫診所接受絕育手術，疑被並非註冊獸醫人士操刀，外界關注獸醫及獸醫診所監管制度。環境及生態局長謝展寰今日以書面回覆立法會議員質詢指，截至今年9月底，獸醫管理局接獲66宗涉及獸醫的投訴個案，為五年以來最多，按年增加43.5%。



謝展寰指，已完成研訊的個案平均需時約9個月處理，今年研訊委員會接獲0宗轉介，完成研訊宗數有10宗，7宗成立。另外，管理局於五年間接獲23宗舉報疑涉無牌行醫，沒有個案遭檢控或定罪。



布偶貓妮妮疑被非註冊獸醫人士施行絕育手術引起關注。(事主threads)

無備存獸醫診所數目 漁署網站有自願被列載診所名單

謝展寰回覆選委界立法會議員樓家強書面質詢時表示，就近期有懷疑非註冊人士提供獸醫服務的事件，警方正深入調查；若有充分證據，必將依法採取檢控行動。

他指，獸醫管理局法定規管對象為註冊獸醫，現行法例並無設立獸醫診所的登記或發牌制，所以無備存獸醫診所的數目，但漁護署在網站設有自願被列載的本港獸醫診所名單，以供市民識別有註冊獸醫執業的診所。

過去五年獸醫管理局接獲獸醫投訴的數字。(立法會文件)

今年66宗涉獸醫投訴 按年增43%

獸醫管理局接獲的涉及獸醫的投訴個案近年有上升趨勢，當局數據顯示，塹至今年9月30日，今年接獲66宗投訴，為五年以來新高，按年增加20宗。當中，有22宗、約33%個案經初步調查後，無需轉介研訊委員會；其餘44宗正初步調查。

當局指，部份個案或於接獲投訴後，隨後年份才正式轉介研訊委員會，今年接獲轉介研訊委員會為0宗，2024年和2025年則分別只有1宗。今年完成研訊宗數為10宗，有7宗裁定成立。

已完成研訊個案平均需時9個月處理

謝展寰表示，過去五年已完成研訊的個案平均需時約9個月處理。個別複雜個案，例如涉及多方專家證供、大量醫療紀錄或法律程序所需時間或較長。投訴內容主要涉及罔顧對動物的專業責任、醫療護理失當、顧客溝通不足、收費爭議及醫療記錄管理不善等。個案是否獲轉介至研訊委員會，取決於是否有充分證據顯示註冊獸醫涉嫌專業失當。

他表示，研訊委員會是依據《實務守則》及專業標準作出裁決；投訴被裁定不成立，主要是因為證據不足，或涉事獸醫的操守已達到同業預期的專業標準。

至於如何加快公布獸醫研訊的裁決結果，例如會否研究就紀律裁決結果的公布訂立時限，謝展寰指，為了進一步精簡程序和增加透明度，管理局已修訂程序，取消以往需要耗時剔除程序性細節才上載簡報的做法。現時秘書處於上訴期屆滿後，會直接把研訊委員會的完整裁決書上載至管理局網頁，大幅加快公布紀律裁決結果。

過去5年接獲23宗舉報疑涉無牌行醫 0宗檢控或定罪

另外，當局指，獸醫管理局秘書處在接獲非法提供獸醫服務的舉報或查詢後，會在徵得舉報人同意後轉介警方處理。截至今年9月30日，秘書處接獲5宗舉報或查詢；過去年5年，則接共獲23宗，上述時段內無按條例提出檢控或作出定罪個案。