六合彩擬推加碼制　消息︰11.24金多寶投注額愈多　頭獎金額愈高

【六合彩／金多寶／幸運二金多寶／攪珠號碼／8000萬頭獎】據了解，馬會正研究為六合彩攪珠推出全新推廣活動，最大特色是加入「加碼」機制，當指定期限內的投注額愈高，相關金多寶及估計頭獎基金金額，也按加碼級別相應提升，估計頭獎基金有機會推至最高8,000萬元，即頭獎一注獨中可獨攬8,000萬元，料與11月24日舉行的「幸運二金多寶」攪珠同步推出。

不過，消息人士透露，這一次全新玩法只是「試水溫」，或暫時限定推出一次，未來會否恆常化，或估計頭獎金額會否調整，則視乎市民反應再作決定。下文整理歷次「幸運二金多寶」攪珠結果及派彩獎金。



馬會將於11月24日舉行「幸運二金多寶」攪珠。（資料圖片）

馬會11.24辦幸運二金多寶 擬同步推出全新加碼活動

據了解，馬會全新的推廣活動，將與11月底的金多寶攪珠活動同步推出，最大特色是加入「加碼」概念，即市民在指定期限內參與投注後，當整體累積投注額愈高，相關金多寶及估計頭獎基金金額，也有機會相應提升，讓投注者共同「集氣」爭取更高彩金。

翻查六合彩網頁，馬會將於今年11月24日周二舉行金多寶攪珠活動，為今年第2次舉行的「幸運二金多寶」，也是馬會歷年來第5次舉行的「幸運二金多寶」。

據了解，馬會全新的推廣活動，將與11月底的金多寶攪珠活動同步推出。（資料圖片）

消息︰設多個加碼級別 頭獎基金最高8000萬港元水平

消息人士透露，馬會正考慮設立多個加碼級別，按活動開始後的累積投注踴躍程度，逐步提升彩金的規模。若反應理想，估計頭獎基金有機會推至最高8,000萬港元水平。

消息人士指出，除了彩金安排外，馬會將配合活動推出網上互動遊戲體驗，讓市民透過「趣味方式」，獲取隨機幸運號碼，藉此提高大眾對相關活動及頭獎基金變化的關注度。

▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



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坊間認為六合彩玩法不變 馬會冀為傳統金多寶活動注入新元素

消息人士提到，大型六合彩金多寶攪珠一向具備較強的吸引力，惟市民近年認為玩法多年一成不變，因此若轉由公眾參與推動的多寶加碼，可為傳統金多寶活動注入新元素。

翻查六合彩網頁，馬會將於今年11月24日周二舉行金多寶攪珠活動，為今年第2次舉行的「幸運二金多寶」。（資料圖片）

全新玩法只是「試水溫」 未來是否恆常化看市民反應

消息人士強調，目前馬會擬定的加碼金額、估計頭獎基金水平，以及活動安排等相關細節，仍有待落實，最終方案或會因應情況作出調整。

消息人士又指，這一次全新玩法只是「試水溫」，限定推出一次，未來會否恆常化，或估計頭獎金額會否調整，則視乎市民反應再作決定。

▼歷來4次六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼



2025年11月25日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）