國際警務學院開幕　李家超：每年培訓千名警務人員　加強國際合作

香港國際警務學院今（11日）於黃竹坑警察學院開幕，由行政長官李家超、保安局局長鄧炳強和警務處處長周一鳴等主禮。



李家超致辭時指，香港國際警務學院將組織超過二十個國際旗艦培訓項目以及論壇，目標每年培訓大約1000名警務人員，包括約200名來自海外合作執法機構的警務人員，以加強與國際警務交流。



香港國際警務學院今（11日）開幕，將組織超過二十個國際旗艦培訓項目以及論壇。（湯致遠攝）

明年4月辦首屆高級領導警務論壇

香港國際警務學院今（11日）於黃竹坑警察學院開幕，由行政長官李家超主持、保安局局長鄧炳強和警務處處長周一鳴等主禮。

行政長官李家超致辭時指，香港國際警務學院將組織超過二十個國際旗艦培訓項目以及論壇，包括明年四月舉行的首屆高級領導警務論壇，聚焦共同安全挑戰，預期將有來自奧地利、比利時、中東國家的警務領導人出席。他又指，目標每年培訓大約1000名警務人員，包括約200名來自海外合作執法機構的警務人員，加強國際警務交流。

李家超又指，有賴香港警隊的專業精神以及卓越行動表現，香港一直被公認為全球最安全城市之一，學院將連結不同司法管轄區的執法人員及專業知識，鞏固香港的國際夥伴關係，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

香港國際警務學院今（11日）開幕，將組織超過二十個國際旗艦培訓項目以及論壇。（湯致遠攝）

盼推動跨國執法合作 打擊跨國罪行

警務處處長周一鳴致辭時指，學院能為執法者提供一個相互交流的國際平台，期望透過推動專業訓練和跨國執法合作，以打擊跨國罪行，並突顯香港作為國際執法合作樞紐的作用，發揮香港作為祖國的「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特優勢，連結全球執法機關。

警務處人事及訓練處處長蔡展鵬代表香港警隊與柬埔寨和沙特阿拉伯警務代表簽署合作備忘錄。（湯致遠攝）

警務處人事及訓練處處長蔡展鵬代表香港警隊與柬埔寨和沙特阿拉伯警務代表簽署合作備忘錄，鞏固日後合作關係。

於儀式尾聲，警方舉行反恐演習表演，模擬有人質被匪徒挾持、有手榴彈爆炸等場景，出動反恐特勤隊、爆炸品處理課等單位到場制服匪徒，化解危機。

於儀式尾聲，警方舉行反恐演習表演，模擬有人質被匪徒挾持、有手榴彈爆炸等場景，出動反恐特勤隊、等單位到場制服匪徒並化解危機。（湯致遠攝）