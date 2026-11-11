惠康自家品牌Meadows脫脂奶含菌量超標　食安中心：無流出市面

食環署食安中心今（11日）表示，Meadows一個預先包裝牛奶樣本的菌落計數超出法例標準，受影響批次產品已被封存，並無流出市面。中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本檢出含有十個或多於十的菌落，超出《奶業規例》（第132AQ章）所定的標準。



Meadows一個預先包裝牛奶樣本的菌落計數超出法例標準，受影響批次產品已被封存。（網上圖片）

食安中心指，已知會涉事進口商上述違規事項，調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。中心會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許，現於市面上銷售該品牌的同類產品則不受影響。

產品資料如下：

產品名稱：超高溫處理脫脂奶

品牌：Meadows

來源地：澳洲

容量：每盒1公升

此日期前最佳：2027年5月29日

進口商：牛奶有限公司

製造商：沒有中文名稱

中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本檢出含有十個或多於十的菌落，超出《奶業規例》（第132AQ章）所定的標準。發言人續指，菌落計數超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒。