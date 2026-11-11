內地急凍雞腿獸藥超標 長期食用或阻礙骨骼生長 食安中心下令回收

食物安全中心近日公布，一款由內地進口的冷藏雞腿被驗出獸藥殘餘含量超出法定上限80%，涉事產品已停售及回收。中心表示，按今次檢出的含量，正常食用情況下不會對健康造成不良影響。



內地「城字」急凍雞腿驗出抗生素超標80% 涉事批次全面回收

食物環境衞生署食物安全中心於11月6日公布，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取一個冷藏雞腿樣本進行檢測，發現含有獸藥殘餘「強力霉素」（Doxycycline），含量達每公斤180微克，超出法例上限每公斤100微克，超標80%。

涉事產品為中國進口的「城字」牌雞帶骨全腿240至260克，由維利加發展有限公司進口，每箱淨重15公斤，生產日期為2026年7月22日，此日期前最佳為2028年1月21日。食安中心已通知進口商有關違規情況，並指令將受影響批次產品停售及下架，進口商亦已按指示展開回收。

強力霉素常用於治療禽畜 長期食用或影響兒童骨骼生長

強力霉素（Doxycycline，又稱多西環素）屬於廣譜四環素類抗生素，常於畜牧業中用以治療禽畜的呼吸道或消化道細菌感染。然而，禽畜在屠宰前必須經過嚴格的停藥期，以確保體內藥物充分代謝排出。

根據世界衛生組織及國際食品法典委員會標準，若肉品長期殘留四環素類藥物，人體長期微量攝入除了可能破壞腸道微生態外，更有機會加速體內產生抗藥性耐藥菌株。一旦人體感染具抗藥性的細菌，便可能令原本有效的抗生素無法發揮預期作用，增加治療難度。

尤其對於處於牙齒骨骼生長階段的嬰幼兒及兒童，過量攝入四環素類藥物更有沉積於發育中骨骼與牙齒牙釉質的潛在風險。食安中心表示，根據今次樣本的檢測結果，按所驗出的獸藥殘餘含量，在正常食用情況下不會對健康造成不良影響。不過，涉事雞腿的強力霉素含量已超出法定上限，未符合相關食物安全標準，因此中心仍要求進口商停售及下架受影響批次，並展開回收。