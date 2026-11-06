鼠患｜食環署天羅行動首兩階段196檢控　針對商場食肆違規續執法

近期多區出現鼠蹤，不時有網民拍攝到老鼠在公園、商場、港鐵站以至食肆內出現。食環署今日（6日）表示，因應近期部分食物業處所及其所在商場的環境衞生和鼠患問題，署方已展開「天羅行動」第三階段專項巡查及執法行動，重點打擊商場內食肆的違規情況，並把巡查擴大至商場內其他高風險位置及附近的食物業處所，以改善和保障社區環境衞生和食物安全。



近日有網民在旺角一連鎖雲吞餃子店，拍攝到數隻老鼠徘徊。（Threads@wawa.whw影片截圖）

食環署自今年9月30日起展開「天羅行動」，首兩階段已針對超級市場、食肆、其他食物業處所及公眾街市進行專項巡查及執法，累計提出196宗檢控，並發出合共297張法定「消除蟲鼠通知」及144張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」。

署方表示，「天羅行動」第三階段重點巡查商場內的食肆，並會擴大範圍至場內其他高風險位置，及附近的食物業處所，重點巡查垃圾收集、廚餘處理及相關設施的管理情況。署方會要求相關負責人改善及加快廢物處理、採取滅鼠措施、堵塞鼠洞及清除藏匿處等。

餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上。（Threads@wawa.whw影片截圖）

一旦發現食物業處所違反《食物業規例》或有老鼠出沒，署方會依法採取嚴厲執法行動，包括向有關處所及商場發出法定通知，以及提出檢控。如情況嚴重並符合法定條件，署方可勒令封閉食物業處所；如違規情況持續，甚至會暫時吊銷或取消相關牌照。

該署又稱，為進一步提升本港私人物業的環境衞生水平，食環署已加強與物業管理業監管局的合作，透過該局向物業管理業界廣泛發放防治鼠患的信息，呼籲業界參照由該局與食環署合作制定的《住宅樓宇防治鼠患工作》良好作業指南，並嚴格執行各項防治措施。

近日多區食肆及商場出現鼠患，食環署展開「天羅行動」第三階段，針對打擊商場內食肆的違規情況。（食環署fb）

食環署發言人強調，維護社區環境衞生人人有責。食物業處所及商場物業管理必須負起店內及公共範圍的日常衞生和防鼠滅鼠責任。署方將會持續跟進及覆查滅鼠工作成效，確保社區環境衞生。

社交平台近日流傳影片，顯示一間連鎖雲吞餃子店的旺角分店在收舖後，有3隻老鼠在樓面徘徊、甚至站在碗口上。

旺角分店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊，其中一隻更站在碗口上。（Threads@wawa.whw影片截圖）

另外，本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站、觀塘成業街一幢工廈地下位置等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼觀塘成業街▼



光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）

其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）

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▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

