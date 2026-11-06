鼠患｜食環署天羅行動首兩階段196檢控 針對商場食肆違規續執法
近期多區出現鼠蹤，不時有網民拍攝到老鼠在公園、商場、港鐵站以至食肆內出現。食環署今日（6日）表示，因應近期部分食物業處所及其所在商場的環境衞生和鼠患問題，署方已展開「天羅行動」第三階段專項巡查及執法行動，重點打擊商場內食肆的違規情況，並把巡查擴大至商場內其他高風險位置及附近的食物業處所，以改善和保障社區環境衞生和食物安全。
食環署自今年9月30日起展開「天羅行動」，首兩階段已針對超級市場、食肆、其他食物業處所及公眾街市進行專項巡查及執法，累計提出196宗檢控，並發出合共297張法定「消除蟲鼠通知」及144張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」。
署方表示，「天羅行動」第三階段重點巡查商場內的食肆，並會擴大範圍至場內其他高風險位置，及附近的食物業處所，重點巡查垃圾收集、廚餘處理及相關設施的管理情況。署方會要求相關負責人改善及加快廢物處理、採取滅鼠措施、堵塞鼠洞及清除藏匿處等。
一旦發現食物業處所違反《食物業規例》或有老鼠出沒，署方會依法採取嚴厲執法行動，包括向有關處所及商場發出法定通知，以及提出檢控。如情況嚴重並符合法定條件，署方可勒令封閉食物業處所；如違規情況持續，甚至會暫時吊銷或取消相關牌照。
該署又稱，為進一步提升本港私人物業的環境衞生水平，食環署已加強與物業管理業監管局的合作，透過該局向物業管理業界廣泛發放防治鼠患的信息，呼籲業界參照由該局與食環署合作制定的《住宅樓宇防治鼠患工作》良好作業指南，並嚴格執行各項防治措施。
食環署發言人強調，維護社區環境衞生人人有責。食物業處所及商場物業管理必須負起店內及公共範圍的日常衞生和防鼠滅鼠責任。署方將會持續跟進及覆查滅鼠工作成效，確保社區環境衞生。
社交平台近日流傳影片，顯示一間連鎖雲吞餃子店的旺角分店在收舖後，有3隻老鼠在樓面徘徊、甚至站在碗口上。
另外，本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站、觀塘成業街一幢工廈地下位置等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。
▼觀塘成業街▼
▼港鐵大窩口站▼
▼屯門華都商場食肆▼
▼青衣城食肆▼
▼紅磡黃埔街後巷▼
▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼
▼港鐵葵芳站▼
▼觀塘區▼
▼大角咀櫻桃街公園▼