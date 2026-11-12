建管條例修訂｜物管業界：抽查授權票執行有困難　盼政府提供指引

政府提出修訂《建築物管理條例》，日後業主大會物管公司需要抽查最少20%的委任代表文書（即授權票），若疏忽或違反相關守則，會被視作違反行業操守，直接影響其日後續牌。房屋經理學會指，現時物管公司無絕對有效的方法核實業主有否簽名，擔心日後會出現爭議，期望政府日後推出指引，清晰交代如何作抽查及核實。學會會長黃寶珍又指，業界亦關注責任問題，「（如果）我哋盡咗最大能力，就唔應該將所有責任交由我哋承擔。」



房屋經理學會會長黃寶珍指，現時物管公司無絕對有效的方法核實業主有否簽名，期望政府日後推出指引，清晰交代如何作抽查及核實。（林遠航攝）

抽查授權書或涉額外人手 日後開業主大會可能有額外收費

房屋經理學會會長黃寶珍表示，現時物管公司會對業主大會的授權書作抽查，但全屋苑20%的規定，預期會令業界增加工作量，以大型屋苑為例，若有數千伙，兩成便涉及數百戶，不排除涉及額外人手及資源，日後或需就業主大會與業主商討額外收費。至於增加多少，她說要視乎屋苑規模及開會次數，但預料未必會影響日常管理費。

黃寶珍又表示，現時未有有效的方式核實授權票真偽，例如核對電話，對方未必接聽，即使接聽，單憑聲音亦難確認是否業主本人；又例如核對簽名，業主當下的簽名亦未必與入伙時向物管公司提交的樣式相符，「嚟緊都希望政府可以有一啲清晰啲嘅指引，究竟點樣為之抽查同核實呢？」她認為，政府長遠推出的電子身份認證會有助業界，稱學會樂意向政府提供意見。

大埔宏福苑火災發生後，政府提出修訂《建築物管理條例》改善大廈管理。（資料圖片）

學會：若已盡力抽查 不應由物管擔責

日前民政及青年事務局局長麥美娟表示，若物管公司抽查欠妥，屬違反牌照操守，會影響日後續牌。黃寶珍指，業界對此有憂慮，她強調物管公司無法定權力，只能盡力抽查，「查得唔好」的責任不應該全部由業界承擔。她又指，若遇到有懷疑的情況，業界可向執法部門舉報，「我哋當然覺得，我哋盡咗最大能力，就唔應該將所有責任由我哋承擔。」

反駁新樓毋須設維修基金 學會：業主持有單位時亦有損耗

房屋經理學會過去一直提倡設立強制樓宇維修基金，規定業主定期由日常管理費撥備或供款，減輕日後大維修時一次過集資的負擔。日前發展局局長甯漢豪表明有意從舊樓中推展，但指新樓業主不確定長遠會否持有單位，因此未必願意長年儲錢。黃寶珍坦言需要社會就此達成共識，但強調樓宇損耗在業主持有單位期間已經發生，業主有需要為此負責，「掉返轉，我（下一手業主）新買入嚟又要夾錢？」。她又認為，買賣雙方可在樓價中自行計及相關供款。