建管條例｜修訂倡物管抽查20%授權票　業界憂難核證加大工作量

大埔宏福苑火災發生後，政府提出修訂《建築物管理條例》改善大廈管理，建議設立每人可持有「授權票」的上限。新方案要求業主物管方要抽查至少20%的授權票，並需提供聯絡電話等，物業服務公司協會主席潘建良今（5日）在港台節目《千禧年代》中提到執行上的困難，指要致電核實會加大工作量，電話核實亦難以百分百確定是業主本人。



大埔宏福苑火災發生後，政府提出修訂《建築物管理條例》改善大廈管理。（資料圖片/鄭子峰攝）

物管界：設投票門檻有機會礙採購進度 支持政府調整

政府日前就《建築物管理條例》完成公眾諮詢，據立法會文件披露，「第2類大額採購」增設「親自投票」門檻一項，未有納入建議修訂方案。物業服務公司協會主席潘建良表示，相信今次政府諮詢較為民主，第二類採購涵蓋的範圍包括電梯維修、清潔保安等大型服務，香港人十分忙碌，會親身投票的人較少，若要求實名制並要達至某一個百分比，則有機會影響運作。

潘建良續指，以往業主大會的授權票數量佔多，部份業主會授權信得過的朋友、法團主席等，認為一般而言問題不大。他強調，要5%業主親自投票難以達成，以8,000伙來計需有400人落場投票，惟事實能有200至300人到場「已經好好」。他重申支持政府調整門檻「從善如流」。

盼有法團律師助抽查授權票

新方案要求物管方要抽查至少20%的授權票，並需提供聯絡電話等，潘建良指，以往物管公司僅需核對簽名，未來則要致電核實等，會加大工作量；電話核實亦難以百分百確定是業主本人。他又說，若發現有可疑授權票，當下是否即時取消該票亦涉及法律爭議，期望可有法團律師在場協助。

立法會議員鄧家彪。（資料圖片/夏家朗攝）

授權票上限研究方向須訂時間表

工聯會立法會議員鄧家彪表示，大廈管理最困擾業主的便是大維修，認為政府的修訂案是「穩妥但不算過於進取」。

對於抽查至少20%授權票，他表示，政府需提供清晰的指引與法律依據，避免物管公司因擔心法律風險而「有權不敢用」。他續指，政府應給出具體時間表，明確未來授權票上限的研究方向，亦可探討區分住宅與工商大廈的法團管治規範。