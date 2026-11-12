廉署起訴啟德醫院建築項目分判商工頭　涉向5外勞收賄逾7萬助獲聘

啟德醫院建築項目一名分判商「工頭」今年9月至11月期間，疑向5名輸入勞工收賄7.51萬元，以協助外勞獲聘。廉政公署昨晚（11日）起訴該名「工頭」，案件今早（12日）在屯門裁判法院提訊。



啟德醫院將於明日（5日）起分階段投入服務，家庭醫學綜合中心率先運作。（鄧倩螢攝）

曾楚松（52歲）是億達利電機工程有限公司(億達利)「工頭」，涉嫌於2026年9月至11月期間，從5名外勞電工收取10筆賄款共75,100元，以協助他們獲聘為啟德醫院建築項目的電工，以及繼續聘用他們。

工頭同為外勞 涉介紹五人入職並索賄

調查顯示，中國建築工程（香港）有限公司是啟德醫院建築項目的總承建商，億達利則是項目的電工分判商。由於建造業人手短缺，中國建築香港透過「建造業輸入勞工計劃」為分判商聘用輸入勞工，包括被告及5名經由他介紹入職的電工。

該5名電工的日薪為1,300元。他們遭被告索賄，因擔心失去工作而分別向被告支付9,000元至23,600元不等。然而，中建香港及億達利均禁止員工或代理人就其事務或業務向他人索取或接受利益。

廉署發言人表示，為加強輸入勞工對香港反貪法例的認識，均會在工人抵港八個星期內為他們安排防貪教育講座，並會透過不同渠道持續發放相關信息。