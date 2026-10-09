綠城中國前主席張亞東涉收賄2000萬　促成大連收購項目被廉署起訴

廉政公署今早（9日）落案起訴綠城中國控股有限公司（綠城中國）時任主席張亞東，控告他涉嫌從一名大連房地產開發商股東收受賄款2,000萬港元，致使該上市公司以4.4億人民幣購入當地一個房地產項目，案件今日在東區裁判法院提訊。



張亞東。（網上圖片）

張亞東。（網上圖片）

廉政公署今早（9日）落案起訴綠城中國控股有限公司（綠城中國）時任主席張亞東，控告他涉嫌從一名大連房地產開發商股東收受賄款2,000萬港元，致使該上市公司以4.4億人民幣購入當地一個房地產項目。（資料圖片）

案件今日在東區裁判法院提訊

58歲的張亞東為綠城中國時任主席，廉署控告他一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，案件今日在東區裁判法院提訊。

控罪指，被告涉嫌於二○二○年一月至二○二三年三月期間，與一名中間人、一名大連房地產開發商股東及被告的兒子等人串謀，收受該名股東賄款2,000萬港元，致使綠城中國取得該房地產開發商的股權。

廉署稱，調查發現，涉案股東自二○一九年起已向綠城中國推銷大連一個房地產項目，其後被告涉嫌透過涉案中間人向該股東索賄，促成綠城中國以4.4億人民幣購入有關項目。涉案賄款懷疑經由該中間人，分多筆款項存入被告兒子的銀行戶口。

綠城中國(03900.HK)今年6月曾公布，於今年6月17日，香港廉政公署前往公司位於香港的主要辦公場所執行搜查令。