廉署起訴加密貨幣店一宗貿易前職員　涉收賄轉移客戶交易達$900萬

廉政公署今日（9月30日）落案起訴加密貨幣找換店一宗貿易(香港)有限公司（One Satoshi Trading (Hong Kong) Limited ）前客戶服務及營運助理洪栢鍁，控告他涉嫌收受賄款，將找換店客戶的加密貨幣買賣轉移，利用提供賄款人士提供的加密貨幣錢包進行交易，三個月內交易總額接近900萬港元。廉署指，被告在每個促成交易的日子可獲200元報酬，而他獲准保釋，周五（10月2日）在粉嶺裁判法院答辯。



廉政公署9月30日起訴一宗貿易前職員洪栢鍁，控告他涉嫌收受賄款，將找換店客戶的加密貨幣買賣轉移。（資料圖片）

廉署公布今日落案起訴31歲的一宗貿易前客戶服務及營運助理洪栢鍁，控告他涉嫌收受賄款，暗中將找換店客戶轉移用他人加密貨幣錢包進行多項泰達幣買賣，三個月內交易總額接近900萬元。

廉署指，一宗貿易在香港經營數間加密貨幣找換店，提供現金買賣加密貨幣服務，而被告案發時為上水分店的職員，負責與客戶進行交易，過程中必須使用該公司的加密貨幣錢包。

被告在每個促成交易的日子可獲$200報酬 准保釋周五答辯

控罪指，被告涉嫌於二○二三年八月至十一月期間，向兩名男子收受賄款，並將找換店客戶的加密貨幣買賣轉移，利用二人提供的加密貨幣錢包進行交易。被告在每個促成交易的日子可獲200元報酬。

廉署指在早前接獲貪污投訴後展開調查，發現被告在三個月內，涉嫌使用上述二人提供的加密貨幣錢包，私下與該公司客戶進行多項交易，牽涉現金買賣逾110萬枚泰達幣（折合接近900萬元）。被告現獲准保釋，本周五（十月二日）在粉嶺裁判法院答辯。