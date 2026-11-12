BIGBANG香港演唱會11.13入啟德體育園　政府籲勿坐非法跨境白牌車

韓國天團BIGBANG將於明日（11月13至17日）在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，政府今日（11月12日）呼籲旅客切切勿乘坐非法跨境出租車，鼓勵旅客乘搭鐵路離場，返回內地的觀眾亦可在啟德體育園乘坐跨境巴士，但須預先在網上平台購票，離場時現場不會售票。



韓國天團BIGBANG宣布將於2026年11月13日至15日襲港，落戶啟德體育園主場館舉行《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》香港站演唱會。（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG香港演唱會交通｜鐵路安排

運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商，於觀眾離場時段加強服務。

．港鐵將會加密屯馬綫班次，計劃即日返回內地的觀眾可使用港鐵前往羅湖站過關，並提早做好行程規劃。

．經港鐵大圍站接駁東鐵綫前往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，以及於晚上11時01分由啟德站開出。

BIGBANG香港演唱會交通｜跨境巴士現場不設售票

離場的內地觀眾也可選擇乘搭啟德體育園安排的跨境巴士，但必須預先在營辦商的網上平台購票，現場不設售票。專營巴士公司亦會在宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往港九新界各主要地區。

BIGBANG香港演唱會交通｜的士

啟德主場館的的士上落客區將會開放，惟預期輪候時間會較長，旅客需要耐心等候登車。

重點新聞／香港最新打卡位：灣仔錫克廟如《魔雪奇緣》

【灣仔錫克教廟亮藍燈變《魔雪奇緣》逾百人包圍打卡 亮燈至11.24】【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FORZEN）的建築。由於這幕奪目藍燈海近日在網上熱傳，吸引逾百人在錫克教廟對開圍觀及拍照打卡，包括不少帶齊專業攝影裝備的「龍友」，有人更專程從大埔區跨區來拍照，笑說：「靚過聖誕燈飾。」👉看全文