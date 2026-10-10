BIGBANG開騷｜38歲GD權志龍瘦回顏值巔峰　醫揭35歲減肥2體質關鍵

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近年隊長GD（權志龍）的「體態進化史」更成為社群話題焦點，2024年初，GD出席韓國活動時，被拍到臉部圓潤、雙下巴明顯，網友直呼「判若兩人」，甚至以韓劇經典角色「阿珠媽」形容發福後的樣貌。

GD權志龍近照👇👇👇

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然而，不到一年時間，GD便以全新姿態回歸，身形明顯消瘦、輪廓線條俐落，堪稱「突飛猛瘦」。他本人曾透露：「只要一工作就會瘦」，甚至坦言忙碌時一天可能只吃一根香蕉。這樣的極端方式讓他迅速恢復顏值巔峰，但對一般人來說，過了35歲，為什麼明明很努力，體重卻怎麼都降不下來？

答案是35歲 身體悄悄按下「慢速鍵」

根據台灣國民健康署調查，台灣35至44歲男性過重及肥胖比率約高達66%，女性代謝症候群盛行率更從30歲前的約9%飆升至35歲後的32%。換言之，每三位步入中壯年的女性，就有一位正面臨代謝機能下滑的挑戰。

台灣京都堂林鼎華中醫師指出：「從中醫觀點來看，《黃帝內經》記載女子以七年為一週期，五七（35歲）時『陽明脈衰，面始焦，髮始墮』；男子以八年為一週期，五八（40歲）起腎氣漸衰。35歲前後正是人體氣血由盛轉衰的關鍵分水嶺，基礎代謝率往往比想像中更快。」

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京都堂臨床觀察：35歲後女性兩大「瘦不下來」體質

京都堂中醫長期追蹤門診數據發現，35歲後前來諮詢體重管理的女性，最常見的體質類型出現明顯變化。「肝鬱氣滯型」相對是偏高常見的類別，這類族群往往承受職場升遷壓力、家庭育兒責任雙重夾擊，長期情緒緊繃導致肝氣不舒、氣機阻滯，進而影響脾胃運化功能，脂肪特別容易囤積在腰腹部位。

再者常見的體質類型，從原本的「脾虛濕阻(水腫型)」轉變為「氣血虛弱型（虛弱型）」。林鼎華中醫師解釋：「年輕族群因為生活作息不良、飲食偏鹹偏甜導致水液代謝不佳，因而容易出現水腫；但到了輕熟齡後，身體的根本問題從『代謝不暢』轉變為『能量不足』。氣虛體質的人基礎代謝明顯下降，容易疲倦、手腳冰冷、稍微多吃就發胖，這也是為什麼很多女性覺得『我明明吃很少，卻還是一直胖』的原因。」

那些年你試過的減重法 為什麼35歲後不管用了

林鼎華中醫師指出，門診中最常聽到的三大抱怨，恰恰反映了多數人對35歲後身體變化的誤解：

迷思一：「靠咖啡提神撐過去就好」

不少忙碌的職場女性習慣以大量咖啡維持精神，但林鼎華中醫師提醒，咖啡的利尿與興奮作用只是暫時「透支」身體能量，對肝鬱氣滯型的人來說，咖啡因反而可能加重焦慮、影響睡眠品質；對氣虛體質者而言，更是在本已不足的氣血上雪上加霜。

迷思二：「少吃就會瘦」

極端節食在35歲後往往適得其反。氣虛體質者基礎代謝已經偏低，過度限制熱量攝取會讓身體進入「飢荒模式」，進一步降低代謝率，造成「越餓越胖」的惡性循環。肝鬱型的人則容易因壓抑食慾產生更大的情緒反彈，最終暴飲暴食。

迷思三：「加強運動就能突破停滯期」

高強度間歇訓練（HIIT）或長時間有氧對年輕人或許有效，但對氣虛體質者來說，過度運動反而耗損本就不足的氣血，運動後反覺更加疲憊，甚至出現頭暈、心悸的狀況。林鼎華中醫師建議：「35歲後的運動處方應該『量身定做』，氣虛者以快走、超慢跑、瑜伽、散步等溫和運動為佳，肝鬱型則適合節奏感強、能釋放壓力的有氧活動如跳舞、慢跑。」

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兩大體質的日常飲食指南

除了中醫調理，日常飲食的調整同樣關鍵。張家榕營養師針對兩大體質提供具體的飲食建議：

肝鬱氣滯型→調節情緒

建議攝取食材，如玫瑰花茶、陳皮茶、薄荷、佛手柑、山楂等，放鬆緊繃的身心；綠色蔬菜如花椰菜、芹菜、菠菜含有豐富的維他命營養，同時應避免過量飲酒、辛辣刺激物及油炸食品，這些容易加重肝火、助長鬱熱。情緒性進食是這類體質最大的陷阱，建議以氣味芬芳的花草茶取代零食，既能舒緩壓力也不增加熱量負擔。

氣虛（虛弱）型→溫養為主

以溫補、營養好消化的食物為主，如山藥、蓮子、紅棗、黃耆、黨參、茯苓等，可煮成四神湯或黃耆紅棗茶作為日常調養。主食建議選擇糙米、小米等全穀類，搭配適量優質蛋白質如雞肉、魚肉，避免過多生冷食物（生菜沙拉、冰飲、寒涼水果如西瓜、水梨），減少引起腸胃不適的情形，建議規律進食、細嚼慢嚥，穩定供給身體所需能量以維持均衡。

35歲後，先弄清楚自己是哪一型，權志龍GD能在短時間內恢復身形，除了有專業團隊與高度自律之外，更重要的是他的長年運動習慣仍在。但對多數35歲後的一般人來說，盲目效仿明星的極端方式不僅難以持久，更可能傷害已經走下坡的身體機能。

林鼎華中醫師強調：「體重管理的關鍵不在於吃得多少或動得多猛，而在於先了解自己的體質，對症調理。中醫講究的是恢復身體自身的平衡與代謝能力，當氣血運行順暢、臟腑機能回歸正常，體重自然會趨向健康的狀態。」與其羨慕GD的「突飛猛瘦」，不如從現在開始認識自己的身體。京都堂中醫提供個人體質評估與客製化調理，幫助你找到屬於自己的健康節奏，因為真正的「瘦回巔峰」，從來不是餓出來的，而是養出來的。

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