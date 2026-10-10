BIGBANG台北大巨蛋開唱　周杰倫驚喜現身　曬4人合影祝賀演出成功

韓流天團BIGBANG 9日起一連三天在台北大巨蛋開唱，大聲、GD、太陽3人又唱又跳，讓全場4萬歌迷嗨翻。而天王周杰倫不僅送上花籃，更現身觀賞，天王和天團在後台合體，讓粉絲相當興奮。



GD和周董擁有好交情，曾在巴黎時裝周同框，去年7月GD來台舉辦個人演唱會後，便到周杰倫的豪宅作客，兩人一起品酒、聊藝術並拍照留念。兩人合照曝光後，外界高度期待兩大天王未來能攜手推出跨國合作單曲。

周杰倫曬出與Bigbang三人合影。（IG@jaychou）

更多周杰倫與BIGBANG GD相片：

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9日晚周杰倫送上花籃，寫著「Have a great show」，演唱會結束後，他po出和大聲、GD、太陽的合照，寫下「Nice to see you guys!Congratulations!」足見雙方的好交情。

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