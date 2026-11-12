追數男社交平台發布15「債仔」個資及相片等　涉起底遭私隱署拘捕

個人資料私隱專員公署今日（12日）在九龍區拘捕一名20歲中國籍男子，指被捕人士涉嫌在未經15名資料當事人的同意下披露他們的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條規定。

調查顯示今年9月下旬，有人在一個社交媒體平台的兩個個人帳戶上先後發布了合共16條分別載有15名事主個人資料的訊息，指稱該些事主欠債未還，被披露的個人資料包括他們的中文姓名、部份香港身份證號碼、性別及照片等，個別訊息亦載有事主其他照片、事主公司名稱和職位，以及其家人的個人資料等。



個人資料私隱專員公署11月12日在九龍區拘捕一名20歲中國籍男子。（夏家朗攝 / 資料圖片）

涉社交平台兩帳戶發16條載有事主個資的訊息指稱欠債未還

公署指調查顯示，今年9月下旬，有人在一個社交媒體平台的兩個個人帳戶上先後發布了合共16條分別載有15名事主個人資料的訊息，指稱該些事主欠債未還。

15名事主被披露個人資料包括他們的中文姓名、部份地址、部份或整個電話號碼，以及略去部份內容的屬於事主的香港身份證照片，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、中文電碼、部份香港身份證號碼、出生日期、性別及照片。

被捕人士獲准保釋

個別訊息亦載有事主其他照片、事主公司名稱和職位，以及其家人的個人資料等。個人資料私隱專員公署指被捕人士獲准保釋，公署會繼續調查案件。

個人資料私隱專員公署11月12日在九龍區拘捕一名20歲中國籍男子。（資料圖片／夏家朗攝）

私隱條例條文你要知

根據《私隱條例》第64(3A)條，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而 ——

．披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或

．披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，

披露者即屬犯罪。

違反私隱條例第64(3A)條罪行刑罰是什麼？

任何人違反《私隱條例》第64(3A)條所訂罪行，一經定罪，可被處罰款港幣10萬元及監禁兩年。

違反私隱條例第64(3C)條罪行刑罰是什麼？

根據《私隱條例》第64(3C)條，如——

任何人（披露者）在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而 —

．披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或

．披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；及

．該項披露導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，

披露者即屬犯罪。

任何人違反第64(3C) 條所訂罪行，一經循公訴程序定罪，可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。

私隱條例指明傷害某人是指什麼？

根據《私隱條例》第64(6)條，指明傷害就某人而言，指 ——

．對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；

．對該人的身體傷害或心理傷害；

．導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或

．該人的財產受損。

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