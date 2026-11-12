紙皮新出路｜獨家直擊屯門紙漿廠　營辦商親解驗水標準過嚴爭議

【紙皮新出路系列之二】隨着屯門環保園的紙漿廠今年7月起投入運作，10月開始實現全面本地製漿，代表香港廢紙回收不再依賴出口，達到轉廢為材、有更多元出路的重要里程。《香港01》日前獨家直擊這間從未曝光的紙漿廠運作，包括收紙後過磅，以及備受回收業界爭議的「驗水扣罰」過程。專責人員一般發現水份超標，會拆開紙磚，將廢紙鋪在地面，逐處用儀器覆檢測水份，原來廠方不時收到含水份廢紙，執起已見霉爛，最惡劣更試過滿磚廢紙遇水濕至發霉變成綠色。



營辦商「洲至有限公司」董事李漢忠表示，現時平均每日回收約1,300至1,600噸廢紙，廠內兩部直立式碎漿機足以應付運作。對於業界關注廠方的檢水標準較為嚴謹，他澄清潔淨回收的標準一致，驗水過程公開透明，公司有系統紀錄，亦有專責同事對接異常情況，如有誤會，他歡迎業界代表前往紙漿廠觀察。



位於屯門環保園的紙漿廠自7月起投入運作，10月起實現全本地製漿。（湯致遠攝）

屯門紙漿廠投入運作後，可回收廢紙的種類也由傳統的「三紙」，即紙皮、報紙及辦公室用紙，擴充至其他雜紙。紙漿廠營辦商洲至公司董事李漢忠舉例，現時iPhone盒、紙蛋托和鞋盒也可回收。

他指，自從10月起全面本地製漿，紙漿廠平均每日有130至150輛回收車次，涉約1,300至1,600噸廢紙，當中四成來自打包廠、三成為俗稱「艇仔」的回收中介、兩成為街角回收舖等，他指廠內兩部直立式碎漿機足以應付運作。

廢紙送入紙漿廠後，會先過磅和檢驗水份，如水份超標會拆開紙磚作覆檢。（湯致遠攝）

廢紙送入紙漿廠後，會先過磅和檢驗水份，如水份超標會拆開紙磚作覆檢。（湯致遠攝）

直擊紙漿廠驗水 洲至：收過成磚廢紙濕至發霉變綠色

訪問當天，記者現場直擊這間從未對外公開製漿過程的紙漿廠，當一批批廢紙收集送入紙漿廠後，專責人員會先過磅和檢驗水份。如水份超標會拆開紙磚，將一疊疊廢紙鋪在地面作覆檢，人員會利用儀器逐處檢測水份。現場所見，有部份廢紙被沾濕，傳出陣陣惡臭，惹來蒼蠅，更有部份紙皮濕至執起已霉爛。李漢忠憶述，見過最惡劣是滿磚廢紙遇水濕至發霉變成綠色。

怎樣「轉廢為材」成紙漿？製漿過程要多久？

完成檢驗後，人員會取走廢紙以外的雜質如塑膠帶等，確保不會進入碎漿線，否則會對機器造成破壞。其後，廢紙經鏈板機送上碎漿線，碎漿機會加水將廢紙攪爛，經過除渣、多重隔篩、濃縮和壓榨後，約28分鐘便會製成紙漿。

紙漿廠內收到的廢紙，有部份已含水份，執起已顯霉爛。（湯致遠攝）

大量廢紙經鏈板機送上碎漿線。（湯致遠攝）

本地紙漿符國家及全球標準 送東莞再製成紙品

李漢忠表示，目前製成紙漿會送到位於東莞的母公司金田紙業，再製成紙製品，本地紙漿佔母公司每日採購量約四分之一。他解釋因公司仍在分析數據，短期內會開放售予其他再造紙廠，又稱近日與美國大型造紙廠接洽，對方有意利用本地紙漿製成產品，及後於香港發售，他形容香港紙漿符合國家和全球標準。

碎漿機會加水將廢紙攪爛，約28分鐘便會製成紙漿。（湯致遠攝）

以煲中藥比喻造紙 紙漿廠未來會研究技術提升

對有業界質疑，紙漿廠會把書寫紙和紙皮混合處理，只能製作「最差的灰板紙」，李漢忠回應指，一直研究分開處理，但香港地方太小，而且紙漿廠必須確保「應收盡收」。他解釋，昔日出口商只能出口「三紙」，如今擴至其他雜紙後，紙漿廠必須做好把控，以符合國家標準才能進口。他並將造紙比喻為煲中藥，「放很多人參可能很貴，但未必合適，也會傷身」。他說，紙漿廠由始至終都用「同一個工藝處理」，母公司亦非只生產灰板紙，也有牛卡、白卡、塗布等。紙漿廠未來會研究技術提升，強調目前仍是起始階段。

李漢忠指，可回收種類擴至其他雜紙後，紙漿廠必須做好把控，以符合國家標準才能進口。他將造紙比喻為煲中藥，「放很多人參可能很貴，但未必合適，也會傷身」。（湯致遠攝）

被指「驗水扣罰」苛刻 澄清平均僅扣減約5% 洲至：歡迎業界親臨觀察

此外，業界又關注屯門紙漿廠的檢水標準較為嚴謹，動輒因水份而扣減10%至15%重量，使其收入減少，亦有別於以往出口往內地僅扣減最多4％。李漢忠澄清，潔淨回收的標準一致，按每月所有車次計算，平均僅扣減5%至6%，雨季期間更有2%作緩衝。他指驗水過程公開透明，公司也有系統紀錄，亦有專門同事對接異常情況，如有誤會，他亦歡迎業界代表前往紙漿廠觀察。

李漢忠表示，目前紙漿會送到位於東莞的母公司金田紙業，再製成紙製品。（湯致遠攝）

廢紙運往屯門紙漿廠後，會製作紙漿。（湯致遠攝）

違規者屢勸不改會被停收廢紙 為前線收集者守住6毫半底線

至於會否擔心回收舖結業令收紙量減少，他稱暫未見到此趨勢，反而認為愈來愈多人參與回收，料因回收價公開透明，吸引不少人開拓渠道運送廢紙，「以前有供應商租用5萬呎的地方，以後可能有20個人每人租2,000呎。」他相信，現階段正值磨合期，樂見政府聯同紙漿廠和業界定期舉行三方會議，又稱近日公司會派員走訪不同回收舖，做好溝通，若發現該舖未有按政府指定的每公斤6毫半向前線收集者收購廢紙，便會通報環保署，勸喻不果便會停收廢紙。

紙漿廠營辦商洲至公司董事李漢忠。（湯致遠攝）

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