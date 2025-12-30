41歲男涉向債仔「起底」追數　屋苑貼事主個人資料　遭私隱署拘捕

一名41歲中國籍男子，涉嫌因「追數」而在屋苑張貼他人的個人資料，包括其中文姓名、住址、照片，以及其香港身份證照片。私隱專員公署昨日（29日）拘捕該名男子，他獲准保釋，公署繼續調查案件。



公署調查顯示，受害人因業務需要，於2007年向一名男子借款，並於其後數年內歸還款項及利息。該名貸款人於2023年身故，其後貸款人的家人要求受害人額外還款600萬元，以作為利息及反映匯率的波動，受害人未能還款。

今年8月，有人先後兩次於受害人居住的屋苑入口附近，展示一張載有受害人的個人資料橫額，並張貼追債單張，內容指受害人欠債不還，並對他作出負面評論。被披露的個人資料包括中文姓名、住址、照片，以及一張略去部份內容、屬於受害人的香港身份證照片，從照片可看到其中英文姓名、出生日期、性別及照片。

私隱專員公署昨晚在新界區拘捕一名41歲中國籍男子，其後獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。