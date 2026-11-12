BIG BANG啟德演唱會入場指南｜一文看清周邊商品、入場和交通安排

韓國天團BIGBANG明日起，於啟德主場館舉行四場演唱會。啟德體育園表示，提醒觀眾提早到場選購限定周邊商品及打卡留念，預留充足時間完成驗票、安檢及行李寄存手續，享受更順暢的觀賞體驗。另外，近日天氣不穩，園方表示，如需攜帶雨傘，請選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘。



韓國天團BIGBANG明日起，於啟德主場館舉行四場演唱會。(啟德體育園提供)

1.周邊商品及打卡安排

場內官方周邊商品攤位設於東營，營業時間為上午11時至開演前30分鐘。攤位只接受電子支付，多款限定商品數量有限，主辦方或因應現場情況提早截止排隊，園方建議樂迷宜及早到場。

V.I.P限定巡演紀念禮品換領處則設於啟慶滙（主場館D閘及E閘之間），換領時間為上午11時至開演後30分鐘。禮品只限活動當日指定時段換領，逾時未換領將視作放棄，觀眾請留意主辦方最新公布。

除了選購限定周邊，中央廣場亦設有三個巨型主題打卡裝置，讓樂迷與好友拍照留念。此外，主場館外設有餐飲攤位，方便觀眾入場前享用小食及稍作休息。

啟德零售館亦特別推出票尾優惠，觀眾憑演唱會門票可享精選餐飲及購物禮遇，多間食肆亦將延長營業時間。

(啟德體育園提供)

2.入場安排及限制攜帶物品

所有觀眾入場前須接受驗票及安檢，並按門票所示閘口及指定時段進場。活動當日上午11時起開放安檢。除企位門票持有人外，其他觀眾可於開演前兩小時開始入場，其中11月13日及17日為下午5時，11月14日及15日為下午4時。實際入場時間或因應現場情況作出調整。

持企位門票人士須於A閘或C閘外指定等候區，按門票上所示號碼順序排隊*，並遵從現場工作人員指示有序進場。為確保暢順入場，觀眾請於指定入場時間前到達等候區。於11月13日及17日下午4時45分後，以及11月14日及15日下午3時45分後到達的企位門票持有人，須待已進入等候區的觀眾完成入場後方可進場。

為加快安檢流程，觀眾請盡量輕裝出行，切勿攜帶限制物品進場，包括：

-手提電腦及平板電腦

-專業攝錄設備

-自拍棍及三腳架

-超過38 × 30 × 20厘米的大型物品

-不符合主辦方規定的應援手燈及發光裝置



場內只允許攜帶指定官方應援手燈及演出相關的應援物品，詳情請參閱主辦方最新公布的入場須知及限制物品清單。

觀眾於演出期間請避免站立或頻繁離開座位，並請遵從現場工作人員指示，以免影響其他觀眾視線及現場秩序。

3. 交通安排

體育園建議觀眾使用公共交通工具前往及離開啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。

散場後，宋皇臺道上落客區將提供11條特別巴士路線接載觀眾離場，跨境旅客請盡量使用公共交通工具返回內地。

由於啟德主場館所有公眾泊車位只供持有演唱會當日有效門票人士預約使用，請避免駕駛私家車前往場館。