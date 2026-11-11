BIGBANG曼谷騷暴雨腰斬成「苦主」　潘杰寧跪求香港場飛補數

韓國天團BIGBANG出道20周年世界巡迴演唱會《XX : COSMOS》近日移師泰國曼谷舉行，吸引大批來自世界各地的VIP（官方粉絲暱稱）專程飛往當地朝聖。然而，日前（8日）於拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）舉行的第二場露天演出，開場僅約15分鐘便遭遇狂風雷暴侵襲，大會最終基於安全考慮無奈宣布腰斬，令一眾冒雨入場的歌迷大失所望。曾主持香港開電視及ViuTV多個節目的藝人潘杰寧（Kelena）亦是現場苦主之一，她事後於社交平台發文大吐苦水，直言「人生很難」。

潘杰寧向來喜愛K-pop。（IG@kelena.kitning）

Big Bang昨晚（8日）在曼谷舉行演唱會，但天公不造美，雨勢頗大。（網上圖片）

開騷後大約15分鐘，大會宣布取消。（網上圖片）

BIGBANG曼谷場落雨15分鐘宣布取消

向來熱愛追星的潘杰寧，為了親睹偶像風采可謂不惜代價。她透露自己特意搭乘「紅眼機」快閃曼谷，行程緊湊：「尋晚凌晨先飛到嚟曼谷，今晚凌晨機走返香港，all these effort 為咗睇 BIGBANG。」可惜天公不造美，演出剛開始不久即遇上狂風暴雨。「然後唱咗幾首就落大雨，落咗15分鐘到就宣布取消」，更令她崩潰的是，命運彷彿開了個大玩笑：「點知一講show cancelled 就停雨，人生很難，好難接受。」

跪求門票。（IG@kelena.kitning）

化身「曼谷8號苦主」 網上急求香港場飛補數

雖然主辦方事後宣布將為當晚場次安排全額退款，但連日來奔波的體力與額外開支已無法彌補。潘杰寧自嘲是「曼谷8號苦主」，並無奈寫道：「來回曼谷機票+酒店已使咗一筆。」眼見曼谷站遺憾落幕，適逢BIGBANG即將在11月13日起移師啟德主場館展開香港站巡演，潘杰寧亦隨即在網上向一眾香港VIP求救，希望轉戰主場「補數」：「想睇吓有冇13號香港場2張飛，有VIP願意佛心價出讓嗎？」帖文一出，隨即引發不少同病相憐的苦主留言共鳴，紛紛為她的快閃撲空遭遇感到心痛。