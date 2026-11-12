BIGBANG演唱會｜城巴開6條離場路線往全港各區　SP12直達皇崗口岸

【bigbang 香港演唱會/BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館／城巴】韓國天團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，城巴今日（11日）公布，將提供6條離場巴士路線，其中特別路線SP12由啟德體育園直達新皇崗口岸，車程約40分鐘；城巴機場快線A25S則直達港珠澳大橋及機場，車程約35分鐘；其餘路線則開往中環、旺角等各區。



韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（YG娛樂網頁圖片）

城巴6條離場路線在演唱會結束後15分鐘起提供服務

韓國天團BIGBANG世界巡迴演唱會香港站，將於11月13日至15日，以及11月17日，在啟德主場館舉行。城巴今日（12日）公布，將提供6條離場巴士路線便利歌迷，在演唱會結束後約15分鐘起提供服務，前往港九新界、機場及口岸。

韓國天團BIGBANG世界巡迴演唱會香港站即將舉行，提供6條離場巴士服務。（城巴圖片）

兩條特別路線直達皇崗、港珠澳大橋及機場

特別路線SP12由啟德體育園開出，一站直達新皇崗口岸，乘客毋須在落馬洲（新田）巴士站下車再轉乘往口岸，車程約40分鐘。而城巴機場快線A25S由啟德主場館直達港珠澳大橋及機場，車程約35分鐘。

韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園網頁圖片）

SP2、SP9、SP10及SP11等路線往旺角中環各區

為方便本地歌迷及留港旅客在演唱會結束後迅速前往目的地，城巴同時開辦多條特別路線SP2、SP9、SP10及SP11，直達旺角、將軍澳、中環及小西灣等地。各條散場路線將於演唱會結束後約15分鐘起陸續開出。市民及旅客可瀏覽城巴啟德體育園路線指南規劃行程。