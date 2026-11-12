BIGBANG香港演唱會｜九巴設6條散場線直達多區　完場後15分鐘開出

【bigbang 香港演唱會/BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館／九巴】韓國天團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，九巴今日（12日）公布，將提供6條離場路線，分別開往觀塘及將軍澳、荃灣及青衣、屯門、天水圍及元朗、大埔及上水，和銅鑼灣、灣仔及中環。



韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（YG娛樂網頁圖片）

韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園網頁圖片）

尾班車將於活動結束後約30至45分鐘開出

韓國天團BIGBANG世界巡迴演唱會香港站，將於11月13日至15日，以及11月17日，在啟德主場館舉行。九巴今日公布特設6條散場線，在演唱會結束後接載乘客直達不同地區，或在各轉車站轉乘其他九巴路線，指定路線組合更可享有第二程車資免費優惠。相關巴士會於活動結束後約15分鐘，由位於宋皇臺道上落客區（近啟德青年運動場）開出，視乎乘客需求提供服務，尾班車將於活動結束後約30至45分鐘開出。

韓國天團BIGBANG世界巡迴演唱會香港站將在啟德主場館舉行，九巴今日公布特設6條散場路線。（九巴網站）

各特別線由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出前往各區。（九巴網頁）

各特別線由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出前往各區。（九巴網頁）

路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途經不同轉車站，乘客憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享有第二程車資免費的優惠。此外，九巴月票、旅客日票適用於各路線（包括路線SP10九巴班次）。