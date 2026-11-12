廁所事務員須具認可資格　1800人已培訓　即睇公廁衞生要學什麼？

食物環境衞生署周二（10日）舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚6名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。至於在公廁管理方面，食環署正持續把公廁管理服務從街道清潔合約中分拆，在更多分區以專項合約模式獨立採購服務，以促進競爭及提升管理效率。新合約明確要求廁所事務員接受相關專業培訓及具備認可資格，至今已有逾 1,800名學員完成培訓。



食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示食環署署長袁旭健（中）在典禮上與一眾得獎員工合照。

本年度獲表揚的3名傑出男廁所事務員及3名傑出女廁所事務員，分別服務於南區香港仔大道公廁、荃灣區海興路公廁、九龍城區新紅磡碼頭公廁、灣仔區華倫街公廁、觀塘區鯉魚門馬環公廁及浴室，以及沙田區馬料水海濱公廁。

食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示獲選傑出男廁所事務員金獎服務的南區香港仔大道公廁。

公廁管理服務分拆 逾1800名廁所事務員完成培訓

在公廁管理方面，食環署正持續把公廁管理服務從街道清潔合約中分拆，在更多分區以專項合約模式獨立採購服務，以促進競爭及提升管理效率。新合約亦明確要求廁所事務員接受相關專業培訓及具備認可資格，至今已有逾1,800名學員完成培訓。

食環署發言人呼籲市民同訪客一齊愛惜公廁設施、保持清潔，對前線同事多一分體諒、多一分合作，共同維護城市公共衞生。

資料顯示，針對廁所事務員/公廁清潔員的認可資歷課程主要由僱員再培訓局（ERB）統籌，委託不同的培訓機構協辦，包括工聯會及新界社團聯合培訓中心等都有提供。學員參與這項兼讀制課程可獲政府資助部分學費，工聯會進修中心曾稱學費低至只需225元，完成可獲證書，課程全期三課共12小時。

個別公廁清潔實務知識基礎證書課程內容簡介

食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示獲選傑出女廁所事務員金獎服務的灣仔區華倫街公廁。

技能訓練(11.5小時)

(一)各類污漬及塗鴉的處理和不同結構表面及物料的護理方法的認識

1.不同結構面及物料的認識

2.公廁內設備的基本操作知識及清潔方法的認識

3.清潔工具及機械、護理物品的使用方法的認識

4.作清潔用途的化學品的正確存放及使用方法，以及個人防護衣物和用具的認識

(二)公廁環境處理的認識

1.日常環境處理的認識

2.緊急事故處理的認識以及破爛設備的處理

(三)優質公廁服務

1.正確的顧客態度

2.四個服務表現指標



課程評核期末筆試（0.5小時）

重點新聞／獨家直擊屯門紙漿廠

【紙皮新出路｜獨家直擊屯門紙漿廠 營辦商親解驗水標準過嚴爭議】隨着屯門環保園的紙漿廠今年7月起投入運作，10月開始實現全面本地製漿，代表香港廢紙回收不再依賴出口，達到轉廢為材、有更多元出路的重要里程。《香港01》日前獨家直擊這間從未曝光的紙漿廠運作，包括收紙後過磅，以及備受回收業界爭議的「驗水扣罰」過程。專責人員一般發現水份超標，會拆開紙磚，將廢紙鋪在地面，逐處用儀器覆檢測水份，原來廠方不時收到含水份廢紙，執起已見霉爛，最惡劣更試過滿磚廢紙遇水濕至發霉變成綠色。👉看全文

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