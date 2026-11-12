公廁食環署｜6人獲表揚為傑出廁所事務員　署長：公廁服務極重要

食物環境衞生署周二（10日）舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚6名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。食環署署長袁旭健出席典禮，嘉許並頒發獎項予得獎員工。

袁旭健表示，公廁是其中一項非常日常，並極為重要的服務。乾淨舒適的公廁，對市民而言直接與生活質素有關，對訪客而言則是感受城市管理水平的窗口。做好公廁服務，不僅能提升城市形象，更重要的是要照顧每位使用者的實際需要。



食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示食環署署長袁旭健（中）在典禮上與一眾得獎員工合照。

6位傑出廁所事務員服務哪些公廁？

本年度獲表揚的3名傑出男廁所事務員及3名傑出女廁所事務員，分別服務於



．南區香港仔大道公廁

．荃灣區海興路公廁

．九龍城區新紅磡碼頭公廁

．灣仔區華倫街公廁

．觀塘區鯉魚門馬環公廁及浴室

．沙田區馬料水海濱公廁



食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示獲選傑出女廁所事務員金獎服務的灣仔區華倫街公廁。

食物環境衞生署11月10日舉行傑出廁所事務員頒獎典禮，表揚六名在日常清潔及管理工作中表現卓越的前線員工。圖示獲選傑出男廁所事務員金獎服務的南區香港仔大道公廁。

袁旭健勉勵得獎事務員，指出更新設施與採用科技僅為輔助，提供優質服務始終「以人為本」。公廁使用頻密，要持續保持清潔，除了勤奮外，更需要員工細心觀察、及時處理問題及堅持提供高標準服務。

食物環境衞生署的跨組別團隊憑藉「善用創新科技及優化巡查制度提升公廁服務質素」項目，榮獲二○二六年申訴專員公署嘉許獎「隊伍獎」。

優化公廁翻新計劃下有什麼改善？

食環署近年多管齊下，持續推進公廁翻新及設施改善工作，透過優化公廁翻新計劃，加快提升轄下公廁設施水平。署方善用科技，協助日常管理及提升服務質素，包括：

1）將智能公廁系統逐步擴展至50所公廁，利用物聯網傳感器實時監察異味

2）將用於偵測跌倒及異常停留情況的智能意外感應系統推展至約40所公廁

3）在使用量高的公廁增設納米氣泡臭氧產生系統，加強殺菌除臭

4）使用三磷酸腺苷生物冷光儀，客觀評估設施表面的衞生水平，全面改善公廁環境及提升安全性

公廁管理服務分拆 逾1800名廁所事務員完成培訓

在公廁管理方面，食環署正持續把公廁管理服務從街道清潔合約中分拆，在更多分區以專項合約模式獨立採購服務，以促進競爭及提升管理效率。新合約亦明確要求廁所事務員接受相關專業培訓及具備認可資格，至今已有逾1,800名學員完成培訓。

在今年申訴專員嘉許獎頒獎典禮上，食環署的跨組別團隊憑藉「善用創新科技及優化巡查制度提升公廁服務質素」項目，榮獲申訴專員公署嘉許獎「隊伍獎」。

食環署發言人呼籲市民同訪客一齊愛惜公廁設施、保持清潔，對前線同事多一分體諒、多一分合作，共同維護城市公共衞生。

重點新聞／獨家直擊屯門紙漿廠

【紙皮新出路｜獨家直擊屯門紙漿廠 營辦商親解驗水標準過嚴爭議】隨着屯門環保園的紙漿廠今年7月起投入運作，10月開始實現全面本地製漿，代表香港廢紙回收不再依賴出口，達到轉廢為材、有更多元出路的重要里程。《香港01》日前獨家直擊這間從未曝光的紙漿廠運作，包括收紙後過磅，以及備受回收業界爭議的「驗水扣罰」過程。專責人員一般發現水份超標，會拆開紙磚，將廢紙鋪在地面，逐處用儀器覆檢測水份，原來廠方不時收到含水份廢紙，執起已見霉爛，最惡劣更試過滿磚廢紙遇水濕至發霉變成綠色。👉看全文

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