科大食堂驚現鼠蹤　有學生拿袋急逃　校方：不排除與附近地盤有關

科技大學李兆基商學大樓內的餐廳（LG7食堂），今日（12日）午飯繁忙時間，於短短數分鐘內接連驚現兩隻老鼠出沒「搵食」。有在現場目擊的學生向《香港01》表示，當時他正在吃飯，突看到有人站起來拍照，始發現有一隻老鼠在其中一部回收餐具的推車上，沒料到相隔僅數分鐘，另一邊又出現哄動，原來再有老鼠出沒，從天花沿柱躉爬下，嚇煞現場不少學生。該學生指，現場飯堂個多月前已曾現鼠蹤，如今再有老鼠引起校內人士關注，他稱已就事件通知校方及食環署。



科大回覆表示，不排除事件與食堂附近兩個建築地盤的施工活動有關。大學相關部門將繼續密切監察情況，並進一步加強防鼠及環境衛生措施，以減低鼠患風險。同時，已要求食堂承辦商嚴格遵守食品安全及環境衛生規定，加強日常清潔、防鼠及衛生管理工作。《香港01》亦已就事件向食環署查詢，正候回覆。



陳同學指飯堂首先出現一隻較淺色老鼠，在回收餐具的推車上。（受訪者提供）

另一隻老鼠在相隔數分鐘後「從天而降」，由天花沿柱躉爬下。（受訪者提供）

老鼠現回收餐具推車 嚇煞同學引哄動

驚現鼠蹤的現場為科技大學李兆基商學大樓內的餐廳（LG7食堂），現場直擊的陳同學向《香港01》表示，今日中午往吃飯時，突看到飯堂內有人站起來拍照，原來赫然發現一隻老鼠在回收餐具推車上，本來已引起現場不少人嘩聲四起。

隔數分鐘再有老鼠「從天而降」 學生急拿袋走避

數分鐘後，飯堂的另一邊又有人站起，原來有另一隻老鼠「從天而降」，從天花沿着柱躉爬下。陳同學形容，當時不少人驚呼「有老鼠」，又立即舉機拍攝，一度出現哄動。其中有兩名學生正坐在最靠近柱躉的位置，一人率先嚇至站起身並拿走隨身袋，另一學生則繼續低頭吃飯，仍能保持鎮定。

科大飯堂內有一隻老鼠沿着柱躉爬下，在旁邊的同學與老鼠近距離，仍繼續低頭吃飯。（受訪者提供）

陳同學稱，其實涉事飯堂於個多月前已出現鼠蹤，所以事後已通知校方及食環署。至下午，有老鼠出沒的其中一張餐桌已被移走，但暫未見涉事飯堂關閉並進行消毒。

科大飯堂「LG7」有一隻灰色老鼠沿着柱子爬下，最靠近柱子的一張桌子下午已被移除。（受訪者提供）

科大：不排除與附近地盤施工有關 已要求食堂承辦加強防鼠

科大發言人表示，高度重視近日食堂發現鼠蹤事件，不排除與食堂附近兩個建築地盤的施工活動有關。大學相關部門將繼續密切監察情況，並進一步加強防鼠及環境衛生措施，以減低鼠患風險。同時，已要求食堂承辦商嚴格遵守食品安全及環境衛生規定，加強日常清潔、防鼠及衛生管理工作。

科大又稱，已採取一系列加強衛生及防治鼠患措施，包括增加食堂及相關區域的清潔和消毒頻次、在發現鼠蹤的位置加強防治工作，以及全面檢查食堂天花及相關設施，封堵鼠隻可能進出的通道。

《香港01》亦已就事件向食環署查詢，正候回覆。