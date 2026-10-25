新蒲崗一田壽司海膽疑致食物中毒　食環未見存放異常　惟證有鼠蹤

新蒲崗一田超市疑爆發食品安全隱患及衞生問題。有市民在社交平台發文表示，上月在該超市購買海膽及壽司，食用後出現嘔吐、發燒等食物中毒症狀，其後因急性腸胃炎入院留醫4日，並向食環署投訴。亦有其他網民反映曾在該店曾有類似遭遇。翻查資料，該超市近日曾有老鼠在貨架出沒。



食環署表示，已派員到涉事持牌食物製造廠（即壽司製造商）巡查，其間未發現處所存放的食物有異常情況，食物存放溫度亦維持正常。署方早前亦曾接獲一田超市鼠患投訴，已派員巡查，並就發現的鼠患跡象向負責人發出《消除蟲鼠通知》。



一田表示，對事件深表關切，已即時進行詳細調查。涉事櫃位當日共售出約400盒壽司，除該宗個案外，暫未接獲其他同類不適報告或投訴。專櫃已即時加強現場環境清潔及消毒，並安排員工接受額外衛生培訓，確保嚴格遵守個人及環境衛生標準。



有市民日前於社交平台發文，指自己9月份在新蒲崗Mikiki一田超市購買海膽壽司食用後食物中毒，並因急性腸胃炎入院治療4日。（梁偉權攝）

記者日前到新蒲崗一田超市涉事的壽司及刺身專櫃視察，從現場環境可見，涉事專櫃的刺身及壽司冷櫃擺放如常，亦有市民選購。（梁偉權攝）

有市民日前於社交平台發文，指自己9月份在新蒲崗Mikiki「一田超市」購買海膽壽司食用後食物中毒，並因急性腸胃炎入院治療4日。（mmm2028@Threads 截圖）

有網民留言稱，9月中旬亦曾於新蒲崗Mikiki「一田超市」購買蟹籽及八爪魚，小朋友食用後同樣出現腸胃炎，持續近一星期，期間發燒不退。（ipw623@Threads 截圖）

記者其後前往新蒲崗一田超市涉事的壽司及刺身專櫃視察，從現場環境可見，涉事專櫃的刺身及壽司冷櫃擺放如常，亦有市民選購。（梁偉權攝）

網民9月食一田海膽、壽司後急性腸胃炎入院4日

有市民上周日（18日）於社交平台發文，尋找曾於9月在一田超市購買海膽、壽司後出現不適的市民。事主指自己食用相關產品後，因急性腸胃炎入院治療4日。帖文隨即引起迴響，有網民留言稱，9月中旬亦曾在該處購買蟹籽及八爪魚，小朋友食用後同樣出現腸胃炎，發燒持續近一星期仍未退燒。

記者上周五（23日）實地前往超市涉事的壽司及刺身專櫃視察，從現場環境可見，涉事專櫃的刺身及壽司冷櫃擺放如常。記者向職員查詢食環署人員是否曾到場調查，獲職員回答指沒有，又指間中會有署方人員到場。惟就近日有市民食用海膽等後不適一事，職員並沒回應。

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新蒲崗一田超市早前亦被發現有老鼠出沒，有市民於10月11日晚上在該店內目擊老鼠在蔬菜及預先包裝食品貨架間活動。（網上影片截圖）

新蒲崗一田超市早前亦被發現有老鼠出沒，有市民於10月11日晚上在該店內目擊老鼠在蔬菜及預先包裝食品貨架間活動。（網上影片截圖）

蔬菜貨架曾有鼠蹤

翻查資料，該店早前亦被發現有鼠蹤。有市民於10月11日晚上在店內目擊老鼠在蔬菜及預先包裝食品貨架間出沒。當時超市曾就事件致歉，並承諾進行全面清潔消毒。

食物環境衞生署。（政府新聞網圖片）

食環署：食物存放溫度正常 已發滅鼠通知

食環署回覆《香港01》查詢表示，於10月12日接獲涉事超級市場的鼠患投訴後，已即時派員巡查，並就發現的鼠患跡象向負責人發出《消除蟲鼠通知》，督促管理者履行處所衞生及防鼠滅鼠責任，要求在指定期限內消除鼠患、清除鼠跡及採取有效防治措施。

另外，食環署10月14日接獲食用「一田超市」海膽刺身後不適的投訴，並於翌日（15日）到新蒲崗涉事持牌食物製造廠巡查，其間未發現處所存放的食物有異常情況，食物存放溫度亦維持正常。

署方表示，已多次到涉事食物業處所巡查，並已抽取食物樣本作檢測。根據紀錄，過去三個月，食環署沒有接獲有關涉事食物業處所的食物中毒個案通報。

一田超市。（資料圖片）

一田：當日共售出約400盒壽司 無接獲其他投訴

一田則回覆指，品質保證團隊及涉事專櫃營運商已就事件進行詳細調查。紀錄顯示，涉事櫃位當日共售出約400盒壽司，除該個案外，暫未接獲其他同類不適報告或投訴。

一田又指，為保障顧客健康，專櫃已即時加強現場環境清潔及消毒，並安排員工接受額外衛生培訓，確保嚴格遵守個人及環境衛生標準；並將繼續嚴格監控食品處理程序、產品供應鏈及專櫃衛生管理。