瑪麗醫院壞𨋢｜發展局終交代四主因　包括井道偏差最嚴重達82毫米

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。距事件遭傳媒揭發3個月，發展局今日終於向立法會發展事務委員會提交文件，當中交代升降機頻繁故障有4項主因，包括升降機井道牆身尺寸和垂直度出現偏差、導軌垂直度在不同樓層出現偏差、機廂重心不平衡、以及安裝工藝質素欠妥。針對井道偏差，文件提到有4個井道出現的偏差比較嚴重，在32層高的新大樓出現約62至82毫米的偏差。



發展局於文件指，是次事件問題所在主要是承建商和分判商未有盡職施工，不同人員在執行管理和監察上亦出現缺失。



記者在11月2日到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，28部升降機中，至少有11部升降機可以運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢。（香港01記者攝）

有18部升降機完成執修 當中7部已按院方開放予員工及公眾使用

瑪麗醫院「臨床大樓1」多部升降機接連故障及急墜，至上周初仍有升降機停用維修。據發展局今日向立法會發展事務委員會提交的文件，截至本月10日，有18部升降機已完成執修工作，當中有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用。

翻查發展局本月2日的回覆，提到17部完成執修的升降機當中，有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用，即有多一部升降機完成執修，惟暫未開放使用。

發展局局長甯漢豪在9月首度回應瑪麗醫院升降機工程問題，稱涉及𨋢槽結構外牆尺寸有偏差。（資料圖片／楊凱力攝）

預計第四季內可完成餘下升降機執修

發展局於文件稱，按目前進度預計第四季內可完成餘下升降機的執修，並指醫管局現正與建築署和機電工程營運基金籌備服務調遷和新大樓啟用的準備工作，強調所有28部升降機須全部運作正常，新大樓才會全面展開服務，包括臨床服務。

屢問發展局未獲回覆 報告揭升降機故障四大主因

至於升降機頻繁故障，《香港01》此前多次向發展局、機電署等部門查詢均未獲正面回覆。局方於文件終明確交代升降機頻繁故障的主因，包括升降機井道牆身尺寸和垂直度出現偏差、升降機導軌垂直度在不同樓層出現偏差、升降機機廂重心不平衡，導致升降機機廂不完全垂直、以及升降機安裝工藝質素欠妥。

井道偏差最嚴重達82毫米

針對井道偏差，文件提到有4個井道出現的偏差比較嚴重，在32層高的新大樓出現約62至82毫米的偏差。

據調查報告所述，升降機井道各層面的結構差限值應符合 BS 5655-6 標準。對於高度低於20層的井道，其垂直度偏差限值應控制在+50毫米（即向井道外）至-0毫米（即向井道內）之間；若井道高度超過20層，則每增加一層，該偏差限值可分別相應增加+1毫米（即向井道外）至-0毫米（即向井道內）。若井道尺寸出現的偏差超越上述範圍內，承建商須通知建築署並提交補救方案，使其符合升降機安裝條件。

以32層高的新大樓推算，其垂直度偏差限值應控制在+62毫米（即向井道外）至-0毫米（即向井道內）之間。

記者於11月2日再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

記者在11月2日到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，28部升降機中，至少有11部升降機可以運作，其中一個大堂有3部𨋢設有「揸𨋢員」協助乘客撳𨋢。（香港01記者攝）

發展局於文件稱，是次事件問題所在主要是承建商和分判商未有盡職施工，不同人員在執行管理和監察上亦出現缺失。

指承建商對井道施工失準責無旁貸 明知有問題仍馬虎跟進

其中承建商安保負責項目的設計和建造工作，對項目有否按合約要求完成有總體的責任，又說安保在事件中出現多項的過失，包括作為井道的施工單位，對井道施工失準責無旁貸；明知井道尺寸和垂直度出現問題，卻馬虎跟進，令問題未能及早妥善處理；在沒有提交修補方案及未有建築署授權下，擅自打鑿升降機井道的混凝土等。

分判商安力沒按設計規格安裝導軌、機廂 升降機工程師簽發證書前沒徹底檢查

至於升降機分判商安力，亦沒按《條例》要求依據設計規格安裝導軌和升降機機廂，工藝欠妥，影響升降機機廂在運行時的穩定性；其聘用的註冊升降機工程師，亦沒有按《條例》規定在簽發安全證書前，進行徹底檢查。

調查亦發現，建築設計顧問關善明建築師事務所有限公司（關善明）委派的認可人士在簽發新建升降機相關的建築工程報告前，僅檢視過承建商提供的井道照片記錄作出判斷，未有對當時井道的實際情況作了解。

駐工地駐工地結構工程師及屋宇裝備工程師監督工作不到位

結構工程設計顧問莫特麥克唐納香港有限公司（莫特麥克）的駐工地結構工程師和澧信的駐工地屋宇裝備工程師作為施工質量的第一重獨立監督，必須就井道施工和驗收以及升降機安裝的監管問題負責，而相關駐工地專業人員的工作並不到位，使問題未能及早處理。