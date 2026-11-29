香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。屹立油麻地多年的手工秤檔「利和秤號」，原本扎根上海街，但兩年前因業主收舖，搬至一街之隔的文明里。



時代變遷，電子磅早成主流，手工秤這門老手藝逐漸凋零，但88歲的何老太仍獨守檔口，守護着一個近96年的招牌，為的只是想延續父親的心血，「希望我老竇所學嘅嘢流傳耐啲。」



手工秤這門老手藝凋零，88歲何老太仍獨守檔口，守護着一個近96年的招牌，延續父親心血，「希望我老竇所學嘅嘢流傳耐啲。」(左朗星攝）

街頭秤檔成絕響 「利和」碩果僅存

「利和」這個名字，承載着何老太父親的期盼，「老竇諗住有和氣又有利，即係賺到錢又有和氣。」這門手藝的源頭，要追溯到接近100年前。當時只有12歲的何父黃源璋，隻身前往廣州學師。何老太稱，其父為了習得這門手藝，不惜吃盡苦頭，不但做「學師仔」時被師兄們整蠱，更在吃飯時借故著他去遠處買腐乳，吃光他的飯菜，結果只能「腐乳撈飯」。縱然受盡委屈，何父仍咬緊牙關堅持到底，「畀啲師兄整蠱，佢一樣要學成功。」

憑藉不屈不撓的決心，何父學成後獲父親資助，在油麻地上海街租下舖位。他靠着一把把手工秤，不僅養活了一家大小，更收下不少徒弟；而這些「學師仔」滿師後，亦紛紛自立門戶開檔。何老太憶述，以往成行成市都是手工秤檔，如今只剩「利和秤號」一家，「以前好多㗎，隔無幾遠一檔，嗰陣時個個都用㗎嘛！」

何老太笑言，手工秤之所以被淘汰，其致命傷在於它「太襟用」，導致利潤微薄。以一把用坤甸木製作的傳統木秤為例，最平的也不過70元，用上幾十年亦不會壞。（左朗星攝）

「襟用」反成致命傷 手工秤利潤微薄無人接班

隨着時代變遷，電子磅早已成為主流，何老太笑言，手工秤之所以被淘汰，其致命傷在於它「太襟用」，導致利潤微薄。以一把用坤甸木製作的傳統木秤為例，最便宜的也不過70元，用上幾十年亦不會壞，「用嚟用去都唔爛，咁就死啦；換條繩又掂啦，咁你做嚟做咩啫！」所以下一代早已無人願意接班，就連她自己的兒女也不會入行。

如今檔口賣出的手工秤，全出自當年何父徒弟之手，何老太慨嘆：「佢哋（徒弟）又係我咁老啦，走淨兩、三個，有一日做一日㗎咋！」這幾位老工匠如今都在家休養，由何老太提供零件，他們「鍾意就揼兩把」。她續指，昔日還有專為秤黃金的細金秤，但如今因師傅視力退化而正式絕跡，「以前金舖個個夥記都有㗎，依家做唔到啊，唔夠眼啊，師傅老喇。」

昔日街坊買秤防「呃秤」 今成遊客年輕人懷舊紀念品

店舖手工秤種類繁多，以應付各行各業需要，「酒樓廚房實用㗎啦！」何老太續指，另外還有賣魚的、賣燒肉的及賣藥材的。儘管現時生意大不如前，木秤在部分行業仍有其不可替代的價值。以藥材舖為例，她解釋相比起將沉重的電子磅固定放在枱面，輕巧的木秤顯得更為靈活，「佢電子（磅）擺枱面唔方便，呢個（木秤）拎埋個百子櫃度，秤完就倒落枱面塊紙度。」

以往亦有街坊特地買一把秤回家，用來檢查買餸有否被「呃秤」；也有外國遊客或看過報道的年輕人慕名而來，買一把木秤當作紀念。面對語言不通的外國客，何老太自有妙計，「雞同鴨講，咪寫張紙話畀佢聽幾錢，佢買咪買囉。」除了手工秤外，檔口還有售賣算盤、木尺等。她指店舖的木尺稱作「百子千孫尺」，是嫁女必備的嫁妝，盛載著父母對出嫁女兒的美好祝福「希望個女有仔有女嘛，畀個意頭佢。」

除了手工秤外，檔口還有售賣算盤、木尺等。她指店舖的木尺稱作「百子千孫尺」，是嫁女必備的嫁妝，盛載著父母對出嫁女兒的美好祝福「希望個女有仔有女嘛，畀個意頭佢。」（左朗星攝）

88歲兒孫滿堂不言休 獨守老店盼父親手藝續流傳

何老太現年88歲的兒孫滿堂，卻依然每天朝九晚六獨守店舖。她坦言堅持開檔，一方面是為了打發時間「喺屋企冇人陪我咪走出嚟做囉；仔又返工，新抱又返工，孫又返學，一個人得個電視機。」另一方面，作為店舖第二代傳人，她謙稱自己談不上是繼承，只盼讓父親的心血在世上留得更久，「希望我老竇所學嘅嘢流傳耐啲。」

象牙秤作傳家寶分子孫

當被問到日後退休會否挑選一把秤留念時，何老太笑言一切隨緣，因為最具紀念價值、有象牙主幹的秤，早年已經全數分給了子孫作為傳家之寶，現在檔口賣的都是用牛骨製成主幹；至於退休安排，她坦言屆時亦顧不了太多：「賣淨啲先算啦，忽然間走就走㗎啦；話知佢，走就唔理㗎啦！」