大城小檔｜製衣女工轉戰土瓜灣樓梯底　兩鎮店之剪成就一代改衫匠

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。土瓜灣譚公道一個狹窄的樓梯底，藏着一間名為「精工改衫褲」的改衣舖，多年來是不少街坊修補衣物的熱點。



店主梁太自19歲入行，至今逾40年，經歷過香港製衣業北移的時代變遷，直至2003年租下這個角落。儘管空間擠逼，在舖內走動時甚至要彎下身子，卻無阻她以一雙巧手為街坊縫縫補補，用兩把同樣超過40年歷史的「鎮店之剪」，在樓梯底默默耕耘二十多載。



店主梁太自19歲入行，至今逾40年；直至2003年租下土瓜灣譚公道一個樓梯底角落，在舖內走動時甚至要彎身，卻無阻她以一雙巧手為街坊縫縫補補。（左朗星攝）

19歲入行見證香港製衣業變遷 由工廠轉戰樓梯底檔口

「出嚟做嘢嗰陣時19歲，跟住做呢行做到而家。」梁太回憶起初出茅廬之時，當時在製衣廠負責「開版」，西裝、外套、恤衫、西褲，無一不精。師傅裁好布料，她便跟着單據和紙樣，將整件衣服縫製出來。然而，隨着製衣廠紛紛搬回內地，香港製衣業式微，她也面臨轉行的困境。

長年製衣習慣久坐，加上體力有限，梁太坦言當時轉行選擇不多，根本無法應付酒樓「推車仔」等需要長期站立或搬運重物的工作。幸好，輾轉之下經朋友介紹，她於2003年來到譚公道，憑藉多年製衣打下的扎實根基，梁太決定自立門戶，租下這個樓梯底檔口，一做二十多年，「朋友介紹咗呢度，咁我諗住話我乜都識做，咪就嚟呢度搵呢個檔口做囉。」

在眾多衣服中，梁太坦言最考功夫的是修改西裝，例如「斬膊」及收腰等。（左朗星攝）

改拉鏈、西裝最考功夫 移民熟客回港即幫襯

在大眾眼中，或許改衣只是「車一條線」的簡單工作，箇中難處又談何容易。她指，為外套更換全拉鏈及中拉鏈尤為困難，因為牽涉到內層的裡布，「咁望落去係一條線，但係你要做出來呢，真係好多功夫，要時間。」在眾多衣服中，梁太坦言最考驗手藝的是修改西裝，例如「斬膊」（改窄肩寬）及收腰等，工序繁複。

面對客人交託的名牌衣物，梁太低調謹慎，從不張揚，「我唔會講畀人聽我做件名牌，做完跟住就收埋喺入面，就鎖門囉。」樓梯底的空間狹小，也曾遇過「眼角高」看不起她的客人，但慶幸一路走來遇上不少好街坊，讓她多年來依然樂在其中，「啲街坊好好，隔籬左右好好吖！」甚至有移民海外的熟客，返港後第一時間帶同衣物專程找她修改。

儘管空間擠逼，在舖內走動時甚至要彎身，卻無阻梁太以一雙巧手為街坊縫縫補補，在樓梯底默默耕耘二十多載。（左朗星攝）

曾遇「白撞」勒索要求還名牌褲 業主加租百上加斤

然而，小店經營亦曾遭遇「無妄之災」。梁太憶述，在新冠疫情稍為緩和之際，曾有一名30多歲男子試圖勒索，訛稱將一條名牌褲交予她後遺失，甚至駕車駛至舖前大吵大鬧，恐嚇「三日內唔交出嚟就要打人。」面對這場「白撞」鬧劇，梁太最終報警求助，並在警方建議下，安裝閉路電視自保。

此外，在寸金尺土的香港，樓梯底舖位的租金壓力依然沉重。梁太透露，曾遇負責打理舖位的業主代表不合理對待，對方一度要求加租500元。當梁太嘗試討價還價時，竟遭對方惡言相向，更威脅將其趕走。

陪伴梁太度過數十載改衣生涯的工具，是一大一小兩把超過40年歷史的剪刀，以及不可或缺的工業用衣車。（左朗星攝）

40年「張小泉」老剪刀成隨身寶 無暇收徒只盼健康繼續改衣

陪伴梁太渡過數十載改衣生涯的工具，是一大一小兩把超過40年歷史的剪刀，以及不可或缺的工業用衣車。其中一把是需定期塗油保養的老字號「張小泉」剪紙小剪刀，是她最有感情的隨身寶物；另一把大剪刀則是用作剪布。她笑言若將來退休，一定會將這兩把剪刀帶回家留念。

面對手藝傳承問題，梁太直言舖位狹窄、自己亦年事已高，加上平日需趕工交貨，無暇收徒或擔任社區導師。對於未來，她抱持隨遇而安的態度，表示只要「身體健康、四肢活力」，就會繼續為街坊服務，直到自己覺得疲倦、想退下來的一天為止。