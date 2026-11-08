大城小檔｜佐敦94歲「刀王」華叔　聽刃辨鋒80載：未諗過退休

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。位於佐敦的「陳華記利器專門店」，磨刀石與鋼刃的摩擦聲此起彼落，店主華叔忙個不停。與影星胡楓同年、已屆94歲的他，聲線依然洪亮，自嘲「暫時未死」、「世界上邊有咁鬼老嘅人呀？」打從13歲入行，這把刀一磨就是80多年。



華叔說，最初入行純因成本低，容易「搵兩餐」；後來卻變成難以代替的手藝，連以造刀聞名的德國與瑞士人，都專程飛來香港找他磨刀；亦有熟客特意書法題字「香港刀王」牌匾相贈。這位老師傅的「功夫」，地位受到各方肯定。他受訪時雖語帶謙虛，但仍感受到他對自己手藝的傲氣，「我瞇埋對眼得嘅！我唔使睇嘅，我靠聽嘅，靠耳仔聽嘅。」聽刃辨鋒，自信十足，他更直言：「一分鐘都未諗過退休！」



94歲的華叔，從事磨刀行業80年，從未想過退休。(左朗星攝)

世界各地識刀之人慕名而來

華叔的店內，擺滿各國名廚與刀具，愛好者絡繹不絕；德國人、瑞士人、法國人、俄羅斯人亦慕名而來。外國客人為何專程拿名刀來佐敦加工？華叔直言全憑兩個字 —— 功夫。所謂的功夫，乃指造刀、磨刀的功力。

「梗係『功夫』啦！你做到係人哋，冇咁黐線去做嘅野。你做到，佢勢要入嚟、佢一定要嚟呀。」華叔觀察到，外國人與中國人思想有異，而外國人對工藝亦格外講究。

華叔早年獲贈「香港刀王」牌匾，但未有掛在店舖當眼處。(左朗星攝)

「香港刀王」牌匾收起欣賞 不掛舖面

華叔技藝超群，店內珍藏着一把由日本名師打造、配上花梨木柄與德國銅的靚刀，但他嘴上不自詡，深諳處世分守。連熟客將寫有「香港刀王」墨寶的四字牌匾，亦未有掛在顯眼處，只收起自己欣賞，「唔掛（牌匾），擺喺度自己睇得喇，哈哈！」正當記者以「磨刀專家」稱呼華叔，他字裡謙虛卻語帶傲氣，「我唔敢講呢說話，呢句說話，我一世人都唔講㗎喎，同行家我又唔講㗎喎，情願犯天條、唔好犯眾憎。」

94歲的華叔，從事磨刀行業80年，從未想過退休。(左朗星攝)

磨刀不忘做善事 捐數萬元予奧比斯眼科醫院

店內的磨刀石種類繁多，一把刀用幾塊石，全看鋼材本身的造工與質素，「靚刀要經過九嚿（磨刀石）」，若是普通家庭廚房刀，則要六塊。遇到鋼質不好的刀，他稱會磨壞石。但只要客人拿來，他依舊照磨：「好都磨、唔好都磨，經過我個階段要改良，咩都磨，鐵皮都磨，磨到捐到奧比斯（飛行眼科醫院）囉。」他曾將磨刀收入9萬元，捐給奧比斯眼科醫院。

最初只為搵兩餐 一磨80年

說回80年前，他在廣州拜師學藝，最初只是「搵兩餐」，最終卻成就他的一生，「因為磨刀，成本輕，你自己做得好，呢幾嚿石（磨刀石），周圍都唔使揼本咁滯。做生意，薄利多銷，呢啲唔係薄利，做工呀，你做得超熟，你就有兩餐嘅喇。」談到磨刀技藝，華叔展示了極致的熟練，豪言未曾在磨刀時傷過手，甚至不需要用眼看：「我瞇埋對眼得嘅！我唔使睇嘅，我靠聽嘅，靠耳仔聽嘅。」不過，他笑言在洗刀時弄傷過手。

華叔拿出其有如至寶的磨刀石予記者拍攝。(左朗星攝)

窮與富均堅守磨刀之職 淡泊名利不欲退休

如今「名揚國際」，但回想未出名時的日子，華叔形容全憑一股傻勁撐過來，「（磨刀行業）貼埋錢人哋都唔做呀，當年呀！你不知道一殼眼淚呢……即係我未出名以前呀！」他憶述當年苦況，捱窮吃半個麵包，也堅持做好磨刀之職，一度被人嘲諷，「一人食半個麵包，你大把嘢好做，你做乜唔去做呢？就係鍾意呢行嘛。一定要做到，今年做唔到、出年，出年做唔到、又出年！」

熬出頭來，但外界的商業邀請、廣告與代理機會，華叔卻一概拒絕，只想守着其小店過日子，「我唔要煩惱，我唔需要咁多錢，簡簡單單，有得食，有得住....前來也空去也空，係咪？」被問到有沒有想過何時退休，再過幾個月便迎來95歲生日的華叔坦言，「未喎，一日、一分鐘都未諗過喎，呢個我精神食糧嚟嘅嘛。」

記者向華叔請教，希望他拿出其珍藏的至愛名刀供拍照，華叔立即嚴肅起來：「你識唔識睇呀！你唔熟行嘅，你唔明嘅喎。」之後卻徐徐地拿出一把刀，「呢把刀，係兩個名人做嘅，兩個人，一個人做唔到。」該刀以日本花梨木柄及德國銅鍛造而成。華叔越講越眉飛色舞，但他仍然說，最鍾意的是：「功夫!」他又拿出一塊磨刀石，只見該石已「日子有功」，花紋斑駁，但卻是華叔的至寶。

養生之道：打功夫、游泳、「唔好亂食、唔好夜夜笙歌」

兩名記者年齡相加也不及華叔，但他行動自如精神抖擻，僅有「周身骨痛」的小毛病。談到養生，他歸功於堅持打功夫、游泳，作息自律，「你唔好亂食囉，你唔好夜夜笙歌囉，又唔好宵夜呀，三更半夜都去睇電視死得啦，要保護隻眼囉。」日常飲食他忌煎炸，自己最喜歡吃無鹽、未炸過的核桃與腰果。

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做人格言：忍耐、忘記 最緊要開心

「最緊要開心，人生裏面最開心。畀呢個好嘅提示你哋：四個字，忍耐、忘記。」他以自身經驗侃侃而談，「即係以前做嘅事，對你唔住嘅人，都唔好記人哋囉……我自己親身嘅，我親身經驗嘅，我冇一句教人，但我人生之中呢，親身經驗嘅喎，所有講嘅嘢，做過嘅人，都親身經驗嘅，唔係作出來嘅故仔。」

大半生與刀剪為伴，將鋼塊磨成利刃；經歷近百年人生，佐敦刀王卻將自己磨去了鐵鏽、將利刃挫成鈍角。