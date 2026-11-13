瑪麗醫院壞𨋢｜姚潔凝批承辦商補救方案匪夷所思、削足就履

瑪麗醫院新臨床大樓大批升降機被揭發故障，政府於昨日（12日）公布調查報告，包括作為大樓承建商安保工程「責無旁貸」。機電署升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝今早（13日）於商業電台節目發表意見，指出承辦商當初為趕工，導致工程完成不夠徹底。她形容補救方案是「匪夷所思」，剪斷升降機槽軌道的做法如同削足就履。



機電署升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝今早（13日）於商業電台節目發表意見。（資料圖片）

補救方案「匪夷所思」 剪斷升降機「龍骨」做法如同削足適履

涉事新大樓承建商為「安保工程」，安裝升降機分判商為「安力電梯」。姚潔凝指出，機電工程署在發現瑪麗醫院三樓的升降機運作不正常打鑿，已經拒絕發准用證。她形容承辦商的補救方案是「匪夷所思」，為了遷就平衡四邊形的升降機槽，將引導升降機上落，俗稱「龍骨」的軌道剪斷安裝，讓「內籠」空間更寬。

她認為這個做法如同削足適履，不是真正解決平衡四邊形的升降機槽，只是「夾硬」將升降機塞進槽內，正常都會出問題，批評是承辦商決策上的失誤。從2025年9月至2026年1月共收到238宗有關升降機投訴，她指出平均每月60宗投訴，對於設施管理部門來說是一個誇張的數字。

瑪麗醫院新臨床大樓早前被揭多部新裝升降機未能有效運作，政府於昨日（12日）向立法會提交調查報告。（資料圖片/羅敏妍攝）

承辦商「唔理三七二十一」趕工交貨 促改善三層監管機制

瑪麗醫院內籠出現偏差的28部升降機中，有24部的升降機箱須重新訂購。多部升降機不合規格導致啟用一再延遲，姚潔凝認為，既然都會影響結果延遲，承辦商應該一早提出更換。她表示，與業界溝通後，認為「安力」為了趕工交貨，所以「唔理三七二十一」，選擇了不徹底的方法，最終事件曝光，才將重新訂購尺寸較小的升降機箱。她指，新的升降機箱比舊版小約10厘米，不影響槽內空間運作。

她又指出，在機電工程署批出准用證後，瑪麗醫院升降機啟用時，機電工程署人員有在現場檢查。就升降機問題，她認為是第二層監管機制，即升降機工程師檢驗出現問題。機電工程署在改善方案中提到，在三層監管機制上，第二層應聘請獨立於承辦商的升降機工程師檢驗，不再由承辦商的工程師簽發報告。她坦言這個方法會加重成本，但為了保障市民安全，加多一層監管是有必要。