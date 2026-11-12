瑪麗醫院壞𨋢｜建築署早知安保鑿井道　至機電署揭發始全面覆檢

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。發展局今向立法會發展事務委員會提交文件，文件首度披露事件完整時間表，提到安保完成井道結構，交予安力安裝升降機，兩者在每月工地會議均沒表示井道存在問題。



但根據報告中的時序紀錄資料，建築署早在2024年5月至12月的日常巡查，發現安保在未經授權下於不同井道進行混凝土打鑿，當時曾要求安保跟進及進行混凝土修補。至機電署於去年2月，檢查升降機L3准用證申請，發現該升降機有不良情況，包括井道牆身被不正常打鑿，致導軌支架未能正常安裝，並遭不規則地切割，建築署始對井道進行全面覆檢，結果發現全部28個井道內部均存在不同程度的混凝土打鑿，並即時要求安保進行執修。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

報告首披露壞𨋢事故完整時間線 揭建築署早知安保擅自鑿井道

發展局今向立法會發展事務委員會提交文件，當中調查報告附錄包括事件時間線。據相關時間線，總承建商安保於2023年3月至2024年4月完成井道結構，並逐步交收升降機井道予升降機分判商安力進行升降機安裝工程，在期內的工地會議，安力與安保對井道交收後進行升降機安裝沒有異議，亦沒有表示井道存在問題。

其後在2024年4月至12月，23部升降機先後取得准用證，但同一時間，建築署於日常巡查中發現安保在未經授權下於不同井道進行混凝土打鑿。根據報告的備註資料指，建築署於2024年5月至12月期間，曾發現有8部升降機有局部混凝土被打鑿的痕迹，當時建築署已要求安保跟進及進行混凝土修補。在往後時間，再多4部升降機取得准用證。

11月2日，記者再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

直至2025年2月，機電署在處理升降機L3准用證申請時，發現升降機有不良情況，包括井道牆身被不正常打鑿，致導軌支架未能正常安裝，安力更為遷就情況，進行與安裝圖則不符的操作，不規則地切割導軌支架，機電署當時拒絕准用證申請，並在同月就升降機L3不良情況通知建築署、安保及安力。

建築署早已在日常巡查中發現安保曾在未經授權下於不同井道進行混凝土打鑿，同期亦開始對所有升降機井道進行全面覆檢，結果發現全部28個井道內部均存在不同程度的混凝土打鑿，並即時要求安保進行執修，相關執修於2025年4月至10月進行。

瑪麗醫院新大樓內的L3升降機最終於2025年7月16日取得准用證。同月27日，大樓內的升降機L23發生致命工業意外，所有升降機工程暫停至同年8月27日。

在2025年9月至11月，安力完成主要缺陷執修後，28部升降機逐步移交醫管局使用，但在9月至2026年1月期間，升降機出現頻繁故障，包括出現6宗須呈報的升降機事故。直至今年1月 ，機電署始應醫管局提議，作為技術部門協助查找升降機運作不暢順的原因，並在2月與建築署進行聯合檢驗時，發現多項升降機缺陷及施工質素欠佳。

重要事件時間順序紀錄：