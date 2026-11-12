瑪麗醫院壞𨋢｜報告揭25𨋢由被判罰工程師簽發安全　另涉兩人簽名

瑪麗醫院新大樓升降機早前被揭發接連故障及𨋢槽傾斜等問題，當時28部升降機僅4部可運作。發展局周四（11日）向立法會提交調查報告，報告揭發25部升降機均由已被停牌、判處160小時社服令的註冊升降機工程師簽發「安全證書」，其餘兩部升降機分別由另外兩名註冊升降機工程師簽發，仍有一部升降機的「安全證書」則未有提及。

報告同時提及28部升降機均有不正常打鑿痕迹，機電署發現被停牌工程師未有在工程報告列出有關情況，違反《實務守則》檢查所有牆壁及備註在報告的要求。《香港01》正向機電署查詢，會否控告另外兩名簽發安全證書的升降機工程師。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

安力不規則切割導軌支架

發展局周四（11日）向立法會提交調查報告，稱在2024年5月至12月期間，建築署在日常巡查發現8部升降機井道或相關機房有局部石屎被打鑿痕迹，當時建築署只要求安保跟進及石屎修補。

在2025年2月，機電署在批准用證申請時，發現L3升降機有不良情況， 包括井道牆身被不正常打鑿，致導軌支架未能正常安裝。升降機承辦商安力為遷就相關情況，安力因此不規則切割導軌支架，與安裝圖則不相符。機電署拒絕批出准用證，進行詳細調查，發現負責檢驗的升降機工程師不當發出安全證明書及提交虛假及具誤導性文件，涉事工程師在今年10月暫時被吊銷其註冊及被檢控，並在今年8月被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令。

28𨋢存不正常打鑿 4𨋢鋼筋受損

機電署其後翻查其他升降機紀錄及拍攝相片，無發現問題，並通知建築署、承建商安保及升降機承辦商安力。建築署在2025年2至3月期間同樣發現，28部升降機井道均有不正常打鑿痕迹，當中部份打鑿範圍同樣令鋼筋受到損壞，有4部升降機井道打鑿範圍較大，局部位置的導軌支架旁邊的鋼筋亦受損 （L3、L10、L15、L18），懷疑是安裝導軌支架造成。涉事4部的升降機需安裝216條導軌支架或連接器，其中69個打鑿位置鋼筋受到損壞。

11月2日，記者再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

被判罰工程師所簽報告違《實務守則》

28部升降機中，被停牌的工程師簽發25部升降機的安全證書，其餘兩部升降機分別由另外兩名註冊升降機工程師簽發，仍有一部升降機的「安全證書」則未有提及。報告同時提及被停牌的工程師未有在簽發的「新升降機的眷關建築工程報告」列出井道牆壁有不正常的打鑿情況，違反《實務守則》檢查所有牆壁及備註在報告的要求。《香港01》正向機電署查詢，會否控告另外兩名簽發安全證書的升降機工程師。

建築署了解事件後，發現安保及安力無知會署方擅自打鑿，署方要求修補石屎及加入替補鋼筋，所有井道執修需由建築署駐工地工程監督及承建商聘用的結構工程設計顧問莫特麥克的駐工地結構工程師完成驗收，在2025年4月至10月進行。雖然28條升降機井道都有打鑿情況，建築署評估對整體結構安全性沒有影響。