廉政公署｜廉署「二哥」丘樹春退休 蔡樹強11.17起任副廉政專員
撰文：石國威
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廉政專員胡英明今日（11月13日）公布，現任執行處處長（政府部門）蔡樹強獲委任為副廉政專員，同時出任執行處首長，由下周二（11月17日）起生效，接替同日展開退休前休假的丘樹春。
蔡樹強現年54歲，1998年加入廉署任職調查主任，2012年晉升為執行處助理處長，並2022年起出任執行處處長。
蔡樹強加入廉署28年 在公私營領域反貪經驗深厚
胡英明表示，蔡樹強投身廉政公署28年，在公私營領域反貪方面均累積了深厚經驗，具備卓越的領導才能及豐富的行政管理知識。胡英明深信蔡樹強定能帶領執行處，維持高度專業反貪水平，繼續有效打擊貪污，維護香港作為全球廉潔之都的美譽。
胡英明感謝丘樹春逾30年來堅守反貪使命
胡英明同時衷心感謝丘樹春逾30年來堅守反貪使命，指丘樹春在過去10年出任副廉政專員及執行處首長期間，帶領執行處秉持專業，戮力打擊貪污，在廉政建設方面作出貢獻。
蔡樹強同時出任執行處首長
胡英明是於今日公布，現任執行處處長（政府部門）蔡樹強獲委任為副廉政專員，同時出任執行處首長，11月17日起生效，接替同日展開退休前休假的丘樹春。