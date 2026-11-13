廉政公署｜廉署「二哥」丘樹春退休　蔡樹強11.17起任副廉政專員

​廉政專員胡英明今日（11月13日）公布，現任執行處處長（政府部門）蔡樹強獲委任為副廉政專員，同時出任執行處首長，由下周二（11月17日）起生效，接替同日展開退休前休假的丘樹春。



廉政公署。(資料圖片)

現任執行處處長（政府部門）蔡樹強2026年11月13日獲委任為副廉政專員。（資料圖片/盧翊銘攝）

蔡樹強現年54歲，1998年加入廉署任職調查主任，2012年晉升為執行處助理處長，並2022年起出任執行處處長。

蔡樹強加入廉署28年 在公私營領域反貪經驗深厚

胡英明表示，蔡樹強投身廉政公署28年，在公私營領域反貪方面均累積了深厚經驗，具備卓越的領導才能及豐富的行政管理知識。胡英明深信蔡樹強定能帶領執行處，維持高度專業反貪水平，繼續有效打擊貪污，維護香港作為全球廉潔之都的美譽。

現任副廉政專員丘樹春2026年11月17日展開退休前休假。（廉政公署圖片）

胡英明感謝丘樹春逾30年來堅守反貪使命

胡英明同時衷心感謝丘樹春逾30年來堅守反貪使命，指丘樹春在過去10年出任副廉政專員及執行處首長期間，帶領執行處秉持專業，戮力打擊貪污，在廉政建設方面作出貢獻。

蔡樹強同時出任執行處首長

胡英明是於今日公布，現任執行處處長（政府部門）蔡樹強獲委任為副廉政專員，同時出任執行處首長，11月17日起生效，接替同日展開退休前休假的丘樹春。