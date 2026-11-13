藥械監管中心條例草案今刊憲　立會月底首讀　盧寵茂稱重要里程碑

《藥物及醫療器械監督管理中心條例草案》今日（13日）刊憲，以確立藥物及醫療器械監督管理中心的法定地位，並理順中、西藥和未來醫療器械的規管架構。條例草案本月25日提交立法會進行首讀。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，成立藥械監管中心是香港藥械監管制度改革的重要里程碑。（資料圖片 / 立法會直播）

條例草案的主要建議分為三方面。第一，成立藥械監管中心為法人團體，讓中心代表中國香港參與國際藥械監管事務，並與國際高水平監管機構建立正式、長遠的工作關係。第二，以現行法例為基礎，將現時分散於香港藥劑業及毒藥管理局、香港中醫藥管理委員會屬下的中藥組及其委員會的相關中西藥，以及未來醫療器械立法後規管權力和職能，轉移至衞生署署長，統一規管架構。第三，完善相關配套機制，並作出所需的技術性修訂。

醫衞局局長盧寵茂表示，成立藥械監管中心是香港藥械監管制度改革的重要里程碑。政府會全面、主動對接國家十五五規劃，充分發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，建立更主動的藥械審評審批機制，讓先進藥械更快引入香港、惠及病人，並推動香港成為國際醫療創新樞紐。政府也會持續深化與全球監管機構的合作，爭取國際認可，長遠將藥械監管中心發展成為國際權威藥械監管機構。

盧寵茂強調，政府致力締造世界一流和現代化的監管環境，在確保藥械安全、品質和效能的前提下，加快創新藥械的臨床應用，實現「好藥港用、好械港用」，同時支持生物醫藥技術研發新興產業，助力創新藥械「引進來、走出去」。