林順潮促建設亞洲醫療樞紐　醫衞局：成立藥械監管中心籌備辦公室

選委界立法會議員林順潮提出《積極建設香港成為亞洲醫療創新樞紐》議員議案，指醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，要設立香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室，希望局長透露成立進度以及全速推進。



醫務衞生局副局長李夏茵回應稱，醫療服務需求挑戰與日俱增，不能自滿而是要活用優勢及新思維，形容創新如同逆水行舟、不進則退。她指，衞生署今日較早前公布於轄下成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室」，為正式建立「藥械監管中心」提出建議和步驟，並為重整和加強藥械及技術監管及審批制度作研究。



圖為中大醫院。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

林順潮表示，香港醫療創新可協助國家發展，香港利用專業服務領域優勢，可以將世界最新的醫療技術引入大灣區，協助內地醫療科技和內地藥企走出去，達到雙贏局面。

陳沛良：需吸引更多藥企及研發機構

提出修正案的選委界立法會議員陳沛良稱，希望利用大灣區平台轉化，讓醫療創新成為產業及新的經濟增長點。他期望，特區透過有競爭力的稅務、土地政策，吸引更多頂尖醫療人才及醫藥企業來港，進一步推進香港生命健康科技產業發展。另一方面，他表示要簡化藥物審批流程，促進先進治療方案更快落實，稱愈來愈多新藥就會吸引更多人士、藥企、研發機構來港。

陳永光：推進中醫藥科研創新

本身是中醫師的民建聯立法會議員陳永光稱，香港擁有高水平的醫療科技、優秀的人才，以及「一國兩制」優勢，是國際獨一無二的超級聯繫人。他表示，國家為香港帶來機遇及底氣，香港要捉緊機遇，強調要推進中醫藥科研創新，認為具有舉足輕重的意義。