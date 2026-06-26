藥械監管中心年內成立　盧寵茂：目標獨立審批藥物　爭取世衞認證

醫務衞生局局長盧寵茂表示，為鞏固香港作為國際醫療樞紐的地位，政府將於今年第四季成立香港藥物及醫療器械監督監管中心，並正與內地相關部門商討，以爭取獲得世界衛生組織認證。他指，香港以往在藥物認證方面較為被動，難以推動醫療創新。



盧寵茂認為，改革醫療能有助融入國家及大灣區發展大局，目標是在2030年前成為第一層審批，屆時香港藥物監管機構能夠獨立評估和審批藥物，毋須依賴海外認證。他又指，將會安排藥物辦公室職員協助營運監管中心，目前也正於全球招聘管理層人員，理想人選應具有監管機構及國際藥物企業的背景，亦希望與內地部門加強合作，探討助香港採用世衞「全球基準工具」機制。



醫務衞生局局長盧寵茂。（廖雁雄攝＼資料圖片）

冀2030年前成為獨立審批機構 盧寵茂：需推動醫療創新

盧寵茂接受《南華早報》訪問時指，將於今年第四季成立香港藥物及醫療器械監督監管中心，正與內地部門商討爭取獲得世衞認證。他表示，過往香港需要參考其他國家藥物註冊機構並從中獲得質素認可，處於較被動地位，無法推動醫療創新及率先使用先進藥物科技。因此，為改變此局面，以及融入國家當前發展大局，盧寵茂希望作出改革，助香港成為國際醫療樞紐。

醫衞局早前成立「1+」機制，製藥商可透過本地臨床數據以及一個外來藥物監管機構尋求認證，自2023年起已有21項藥物獲得本地認證。盧寵茂稱，機制有助本地製藥企業更好地收集臨床數據以及參與管理。他續指，期望在2030年前香港能獨立評估及審批藥物，毋須依賴海外認證，擺脫過往被動角色。

盧寵茂表示，目前香港並非世衞組織成員，監管制度框架有所不同，因此希望與內地部門加強合作，爭取採用「全球基準工具」機制。

醫務衛生局局長盧寵茂。（夏家朗攝＼資料圖片）

全球招攬管理層人員 需具備監管機構或製藥企業背景

盧寵茂又指，將會安排藥物辦公室的職員協助營運藥物及醫療器械監督監管中心，同時亦在全球範圍招聘管理層人員，理想人選應具備藥物審批及註冊經驗，以及有監管機構和國際製藥企業的背景。不過，他指出由於監管中心屬於衞生署機構，法例規定公務員必須是香港居民，招聘管理層人員是當前的挑戰之一。

盧寵茂：醫療改革算成功 加價是策略性調整

盧寵茂表示，將於明年申請成為國際醫藥法規協和會的成員，助香港落實成為國際認可第三方獨立監管機構的目標。他又指，希望加強與大灣區合作，以鞏固香港作為醫療樞紐的地位。本屆政府上任將滿四年，盧寵茂回顧任期，認為當中最大挑戰是改革醫療收費，許多人未必了解加價是調整資源分配的策略。不過，他指目前改革尚算成功，急症室非緊急醫療案例有所減少，可申請豁免費用的病人數目亦顯著上升。