新皇崗口岸｜專家料路面排水防滑欠佳致跣胎　當局擬下周加鋪物料

新皇崗口岸開通剛滿一個月，今晨（14日）先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，估計今次事件涉及路面物料問題，排水及防滑設計欠佳。他稱9月演練期間曾有專營巴士司機反映路面防滑不足，路政署在部份通道重鋪防滑物料後，路面狀況有所改善，惟今次再有其他車輛遇到類似情況，估計防滑物料工程未有涵蓋其他通道。他期望路政署即時進行地面改善工程，勿「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，盡快就事件做檢討。香港非專利巴士聯會主席、跨境快線巴士管理有限公司副總經理蔡順基指，政府擬於下周內進行改善工程，他期望可於全部路段鋪設防滑物料。



警方今日（14日）凌晨接獲報案，有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆。（馬路的事討論區／工友）

網上流傳影片可見，現場路面明顯濕滑有水迹，涉事直通巴已撼埋牆，另有一輛直通巴亦疑路面「跣」，溜前長達10秒始停低。

李耀培看過片段後說，涉事直通巴司機已經「扭軚」，但車輛依然溜前撞牆。他估計因皇崗口岸的建設未必採用香港鋪設物料的做法，未有在大型接客區加重防滑砂及做好排水設計，導致路面濕滑時車輛容易跣胎。翻查資料，新皇崗口岸大樓包括港方口岸區的建造工程，均由深圳方承辦商負責。

網上流傳一輛的士亦疑「跣胎」意外撞甩車頭揼把，上載者指於11月14日發生。（hkbeartaxi9@threads）

政府9月曾鋪防滑物料 專家料涉事路段未鋪

李耀培又稱，皇崗口岸開通一個月未下過大雨，昨晚天雨路面濕滑造成的意外，足以證明防滑程度做得不夠好。他獲悉，9月演練期間曾有專營巴士司機反映路面跣，路政署在部份通道重鋪防滑物料後，路面狀況有所改善。惟今次再有直通巴和的士遇到類似情況，估計防滑物料工程未有涵蓋其他通道。他又分享，曾用私家車通道亦略感跣滑。

籲勿「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

李耀培冀路政署汲取教訓，即時進行地面改善工程，在非繁忙時段鋪設防滑物料，同時建議署方勿「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，盡快就事件做檢討，勿待意外發生才進行改善。他建議署方在轉彎位設置閃燈，呼籲司機慢駛、小心路面濕滑，亦可在牆身鋪設防撞膠，以免再有牆壁被撞爛。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 ）

巴士業界通報運輸署 據悉當局擬下周內加鋪改善

香港非專利巴士聯會主席、跨境快線巴士管理有限公司副總經理蔡順基稱，相信片段所涉路段未有鋪設防滑物料，而非新鋪設的防滑物料脫落。據他了解，路政署9月工程時，主要在供上落客停車位、轉彎位等地鋪防滑物料，當中包括直通巴上落客區，其後司機亦反映路面狀況有所改善。

他呼籲駕駛者小心駕駛，並期望政府在所有路段都鋪設防滑物料，以免同類意外再發生。他又指，涉事直通巴事發時沒有乘客在內，司機亦沒受傷，他得悉事件後已即時通報運輸署，據知署方擬於下周內進行鋪設防滑物料的工程。