新皇崗口岸｜巴士司機批行車路面跣如雪地　政府：正鋪防滑物料

新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等亦陸續進行。《香港01》接獲兩間專營巴士公司的司機反映，口岸公共運輸交匯處的巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，有司機形容如同在雪地中駕駛。



資深土木工師倪學仁估計，巴士線道路以混凝土鋪設，路面則用了俗稱「自流平」（Self-Leveling）的砂漿，常見於本港室內停車場的地面。他認為該材料摩擦力不足，不適用於巴士行駛的道路，質疑相關部門未做好驗收。



政府發言人回覆查詢表示，路政署正於公共運輸交匯處部分混凝土路面進行改善工程，包括鋪設防滑物料，以加強路面的防滑效能。相關改善工程可於短期內完成，以配合新口岸開通。



新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等早前陸續進行。（政府新聞處圖片）

唔畀油都已經跣到癲，落雨真係唔敢諗。 參與演練專營巴士司機

新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等早前陸續進行。（運輸署Facebook圖片）

新皇崗口岸即將啟用，各方面演練、測試等早前陸續進行。（運輸署Facebook圖片）

專營巴士司機：2架巴士「推頭」 雨天駛到露天行車路時甩尾

自7月底新皇崗口岸港方口岸區條例生效，即港方口岸區正式由香港以來，政府上月先後舉行多場大型演練及壓力測試，除了有公務員模擬高峰期的大量人流外，亦有旅遊巴、專營巴士公司參與，進行循環測試，模擬車流進出口岸情況。

有專營巴士的司機近日就向《香港01》反映，縯練期間發現，口岸公共運輸交匯處的巴士線防滑不足，形容「唔畀油都已經跣到癲，落雨真係唔敢諗」。亦有司機透露，埋站後不到五分鐘，已先後見到其他兩架巴士「推頭」，即車輛前輪失去抓地力，需要即時急停。另有司機反映，8月22日壓力測試當日落雨，巴士離開交滙處駛到露天行車路時甩尾，「轉左出彎畀油，要扭右軚。」

資深土木工程師倪學仁。（資料圖片）

資深土木工師：估計路面鋪「自流平」砂漿 巴士會較易跣軚

資深土木工師倪學仁看過相關照片後，估計巴士線道路以混凝土鋪設，路面則用了俗稱「自流平」的砂漿。「自流平」砂漿常見於本港室內停車場的地面，他指好處是砂漿會順應地心吸力自行流動並填補低窪處，路面為較為平坦，但坦言較少見用於鋪設行車路面，因為巴士體積大、扭力高，當無載客重量較輕的時候，會較易跣軚。他又提到，假若下雨，車軚會將雨水帶入路面，會更為危險。

至於解決方法，倪學仁指，若涉及路面物料問題，刨走相關塗層重鋪即可，需要花費的時間不多。但他坦言事件奇怪，因為香港有一貫的路面標準，即使新大樓由內地建造，但路政署、運輸署亦應有給意見，認為不尋常。

路政署有人驗收㗎嘛，佢唔會驗收『肥佬』都開放畀車行㗎嘛，所以就好怪。 資深土木工師倪學仁

新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

8月29日，新皇崗口岸進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與。（資料圖片／湯致遠攝）

政府：路政署正進行改善工程 加強路面防滑效能

政府發言人回覆查詢時未有解釋事件原因，又或是否有驗收問題，指自皇崗口岸港方口岸區成立以來，相關部門持續檢視港方口岸區內各項設施，並因應實際需要及使用情況進行適當調整。

就路面情況，發言人表示，路面防滑度受天雨、路面狀況、場地環境及道路設計等因素影響，運輸署在收到營辦商意見後已即時委託路政署檢視及跟進。路政署正於公共運輸交匯處部分混凝土路面進行改善工程，包括鋪設防滑物料，以加強路面的防滑效能。相關改善工程可於短期內完成，以配合新口岸開通。