皇崗口岸｜港方公共交匯處被指路面不夠防滑　直通巴的士跣胎撞牆

新皇崗口岸開通剛滿一個月，曾被反映路面不夠防滑的口岸公共運輸交匯處，先後有直通巴士及的士「跣胎」意外撞牆。網上流傳影片可見，現場路面明顯濕滑有水迹，涉事直通巴已撼埋牆，另有一輛直通巴亦疑路面「跣」，溜前長達10秒始停低。另有的士司機在網上反映，指該處路面跣如溜冰。警方表示今日（14日）凌晨接獲兩宗相關意外報案，分別有直通巴和的士司機報稱疑因「跣胎」撞牆，兩人均毋須送院。



其實早於口岸開通前，已有專營巴士公司的司機反映，口岸公共運輸交匯處巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，有司機更形容如同在雪地中駕駛。當時路政署曾鋪防滑物料進行改善。《香港01》正就事件向路政署查詢。



警方今日（14日）凌晨接獲報案，有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆。（馬路的事討論區／工友）

網上流傳影片可見，公共交滙處因雨勢導致路面濕滑，有直通巴疑「跣胎」溜前長達10秒始停低。（馬路的事討論區／工友）

網傳意外影片 有直通巴撼埋牆 另有直通巴「跣住」溜前

網上流傳影片可見，港方口岸區公共交滙處因雨勢導致路面濕滑，一輛深圳西湖永東直通巴疑「跣胎」溜前長達10秒始停低。另一輛永東直通巴亦懷疑失控撞牆，現場有牆壁受損，有飾面剝落並散落一地。

網上流傳一輛的士亦疑「跣胎」意外撞甩車頭揼把，上載者指於11月14日發生。（hkbeartaxi9@threads）

有網民留言指路面跣如「溜冰場」

另有的士司機及部份網民留言指，現場路面遇下雨時跣如「溜冰場」，有的士司機聲稱今日續有零星的士行家出現同類「跣胎」意外；網民jessechi21則在社交平台Threads指，上星期有天落雨，以慢速駛向閘口都「滑住去」。

警方接獲兩宗相關交通意外報案，其中一宗於今日凌晨1時32分接報，41歲男司機駕駛無載客旅遊巴由機場返回深圳，其間抵達皇崗口岸L2層，司機稱突然跣胎，旅巴右邊車頭撼埋牆，導致車頭損毀，牆壁亦出現1米乘1米損毀痕迹。

警方今日（14日）凌晨接獲報案，有直通巴司機報稱疑因「跣胎」撞牆，牆壁亦出現1米乘1米損毀痕迹。（馬路的事討論區／工友）

另一宗報案於同日清晨5時36分，警方接報指新皇崗口岸L2層落客位同樣發生涉及的士意外，61歲的士司機報稱「跣胎」撞牆，有0.5米乘0.5米範圍的牆壁受損，30歲男乘客一度報稱受傷，但毋須送院。

港方口岸公共交滙處因雨勢導致路面濕滑。（butt0601／Threads）

翻查資料，新皇崗口岸公共交滙處並非首次被指路面防滑性能欠佳。今年9月演練期間，《香港01》曾接獲兩間專營巴士公司的司機反映，稱口岸公共運輸交匯處的巴士線所用的物料疑似不夠防滑，演練期間多次發生巴士「推頭」或「甩尾」情況，路政署事後在部份混凝土路面鋪設防滑物料。

《香港01》正向路政署查詢。