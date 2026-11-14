香港迪士尼官網停購票及訂酒店　據悉內部系統1.7萬個二維碼被盜

本港近日接連發生企業資料外洩事故，香港迪士尼樂園昨晚（13日）公布發現網絡事件，並強烈建議旅客經官方渠道購票，直至今日（14日）官網顯示正進行系統維護，暫停購票及訂酒店服務。警方表示，收到園方的報案，暫列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。

據了解，香港迪士尼樂園資訊科技部早前發現，其內部網絡系統有約1.7萬個二維碼被盜取，因此園方即時停止網上票務運作。



香港迪士尼樂園強烈建議，旅客應直接從樂園的官方渠道，或透過合作旅行社及平台購買門票。（資料圖片）

香港迪士尼周五發現網絡事件 籲旅客經官方渠道購票

香港迪士尼樂園周五晚（13日）公布，較早前發現網絡事件，已即時採取跟進及防護措施，並強烈建議旅客，應直接從樂園的官方渠道，或透過合作旅行社及平台購買門票，切勿光顧不可靠來源的賣家，免招不便及經濟損失。如有懷疑應立即尋求警方協助。

香港迪士尼樂園並指，已向警方報案，並將盡快通知個人資料私隱專員公署，同時已加強旅客入場的門票核實程序，為此引起不便之處，敬請見諒。

2026年11月14日，香港迪士尼網站正在進行系統維護。（網頁截圖）

香港迪士尼網站正進行系統維護 暫停購票及訂酒店服務

不過，香港迪士尼官網今日（14日）顯示，網站正在進行系統維護，購買樂園門票及預訂酒店服務現已暫停，若旅客需購買門票或預訂酒店，歡迎到合作旅行社及平台、官方微信小程序、飛豬官方旗艦店、抖音官方授權店或正門入口售票處。

據悉香港迪士尼內部網絡系統約1.7萬個二維碼被盜取

據了解，香港迪士尼樂園資訊科技部，負責內部網絡系統的日常運作及安全，門票則由Cityline負責網上票務預訂，而資訊科技部較早前偵測到公司電腦系統出現異常活動，發現系統內有約1.7萬個二維碼被盜取，園方即時停止網上票務運作。

警方11月14日公布接獲香港迪士尼樂園報案。（資料圖片）

警方︰初步調查後暫列不誠實使用電腦 暫無人被捕

警方今日（14日）公布，周五（13日）接獲香港迪士尼樂園報案，指懷疑出現網絡事件，經初步調查，案件暫列「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。