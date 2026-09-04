香港迪士尼樂園酒店10.12起暫時關閉　升級主題房增沉浸式體驗

香港迪士尼今年初公布2025年度業績，再次錄得盈餘，為樂園2005年開幕以來第五度錄得盈餘。香港迪士尼今日（4日）公布，考慮到香港迪士尼樂園酒店已開業20年，是時候需要提升主題設計及體驗，為旅客帶來沉浸式體驗，將於10月12日起暫時關閉，進行升級工程，涉及到大堂、餐廳及房間等，而升級重點之一是增加主題房間數量，以鞏固在區內旅遊的領導地位。



被問到明年暑假前能否重開，香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示︰「我哋每一個節日都希望有個最充足準備，睇睇出年進度如何，其實每一個大嘅旅遊旺季，我哋希望可以開得返畀大家選擇。」



香港迪士尼樂園酒店2026年10月12日起暫時關閉，進行升級工程，園方暫未公布重開日期。（歐陽德浩攝）

香港迪士尼樂園酒店2026年10月12日起暫時關閉，進行升級工程，當中涉及酒店大堂。（歐陽德浩攝）

香港迪士尼︰酒店開業20年是時候提升主題設計及體驗

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，香港迪士尼是全球唯一背山面海的迪士尼度假區，而香港迪士尼樂園酒店曾見證不少顧客慶祝生日、結婚周年及子女畢業的重要時刻，惟考慮到該酒店已開業20年，是時候需要提升主題設計及體驗，因此將於10月12日起暫時關閉，進行升級工程，日後為旅客帶來沉浸式體驗，繼續鞏固在區內旅遊的領導地位。

圖為香港迪士尼樂園酒店餐廳「晶荷軒」的荷花吊燈。（歐陽德浩攝）

另外兩間園區酒店共提供逾1300酒店房 料供應量充足

暑假剛剛結束，黎珮珊提到今年暑假天氣不穩，影響旅客的戶外體驗，但酒店仍有逾八成入住率，對成績感到滿意。她又提到迪士尼探索家度假酒店及迪士尼好萊塢酒店，共提供逾1300間酒店房，相信供應量充足，在香港迪士尼樂園酒店升級期間，仍然能夠靈活調配房間。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊說︰「每一個節日都希望有最充足準備，睇睇出年進度如何。」（歐陽德浩攝）

升級重點包括增加主題房間的數量

黎珮珊透露，升級工程涉及房間、大堂及宴會廳等，由於迪士尼不斷推出深受全球歡迎的電影，因此工程重點之一在於增加主題房間的數量，若有進一步消息再公布，期望能夠為旅客帶來耳目一新的體驗。

被問到明年暑假前能否重開，她表示︰「我哋每一個節日都希望有個最充足準備，睇睇出年進度如何，其實每一個大嘅旅遊旺季，我哋希望可以開得返畀大家選擇。」

香港迪士尼樂園度假區餐飲總監黃慶龍介紹本年度樂園特色美食。（歐陽德浩攝）

提升美食體驗吸客 部份特色美食獲清真認證

十一黃金周、萬聖節及聖誕節將至，黎珮珊表示會提升美食體驗，以吸引本地旅客及海外旅客到場。香港迪士尼樂園度假區餐飲總監黃慶龍指，本年度節慶主題餐飲包括萬聖節限定的「阿Jack怪誕晚餐」、聖誕節魔雪奇緣主題、時大閘蟹菜式等，當中部份屬於清真友善美食等，例如眼仔雪條及三眼仔雪條等，已取得官方清真認證。

本年度節慶主題餐飲包括聖誕節魔雪奇緣主題。（歐陽德浩攝）