香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。在上環文華里排檔「半閒山館」 裏，63歲的吳錦泉手執一把雕刻刀，在方寸石面上游刃起伏。金石碎屑紛飛，他以刀代筆，雕刻圖章至今逾四十載。



人稱「圖章街」的文華里，曾是香港中西商貿交匯的縮影。由洋行大班、外國領事，到基層長者，不少人曾在此刻一枚印章。時代變遷，手雕圖章由往昔的身份象徵，逐漸被電腦印刻及無紙化衝擊，變成夕陽手藝。面對傳統工藝日漸式微，子女一句「無興趣」拒絕接棒，老行尊吳錦泉看得很化，「隨遇而安，到時真係唔做，邊個有興趣咪畀佢囉。」



吳錦泉16歲在澳門入行學師，由執鉛字粒排版、倒石膏模做橡皮印、排卡片板，到雕刻圖章，無一不精。（蔡正邦攝）

16歲澳門學師執字粒 客人未取印絕不試蓋

吳錦泉16歲在澳門入行學師，由執鉛字粒排版、倒石膏模做橡皮印、排卡片板，到雕刻圖章，無一不精。師父離世後，他於1989年舉家遷港，輾轉落戶文華里擺檔雕刻圖章。

在吳錦泉眼中，圖章不是冷冰冰的商品，而是身份象徵；古時蓋印叫「壓印」，力透紙背壓下去，代表一諾千金。多年來，他堅守一條行規 —— 圖章刻好後，客人未到場取印，自己絕不搶先蓋印試墨。

吳師傅解釋，雕刻圖章不能一邊雕，一邊蘸印泥蓋印檢視，否則便會失去原創性，而且交到客人手上的圖章必須是白淨無印色的，「人哋（客人）嚟搵你，（蓋）第一個印，大家有一個共鳴，證明你要對自己（的手藝）有信心，先叫做OK，我師門教我做事就係咁。」

數十年雕刻生涯，其中一大亮點，正是渣打銀行2010年版的100元紙幣上的圖章圖案。（蔡正邦攝）

此外，曾有人出重金要求他仿製銀行印鑑或偽造書法名家印章，他一概嚴詞拒絕，「我哋嘅守則係無一模一樣（的圖章），如果你做一模一樣，我哋唔做，即係你做假印囉，很多人做嘢係去算你㗎嘛，咁你咪唔做囉，錢係搵唔哂嘅，咁你咪揸住商業道德，我唔做呢樣嘢。」

渣打派員慕名求印 巧手重現罕見「十五疊篆」

數十年雕刻生涯，其中一大亮點，正是渣打銀行2010年版的100元紙幣上的圖章圖案。吳錦泉拿出微微泛黃的手稿娓娓道來，當時渣打銀行籌備發行新鈔，派員漫步文華里，逐檔尋找手雕圖章的匠人，最終停在吳錦泉的檔前，展示一個複雜的「元帥府印」圖章樣板，希望他可以雕刻同類形式的印章。

吳錦泉解釋，那個樣板是極為繁複罕見的古代宮廷防偽書體 ——「疊篆」，字體筆畫曲折層疊達九層或十五層，又稱「九疊篆」或「十五疊篆」。（蔡正邦攝）

吳錦泉解釋，那個樣板是極為繁複罕見的古代宮廷防偽書體——「疊篆」，字體筆畫曲折層疊達九層或十五層，又稱「九層疊篆」或「十五疊篆」。吳錦泉續指，「九（疊）即係長長久久，十就係十全十美，十五即係月圓，即係完美咁解啊。」他指古代要做大官才能使用。

吳師傅當年接下渣打銀行的挑戰，先草擬樣板，再一刀刀將「渣打銀行」四字重現石上，「後來嚟攞印，亞太總裁先至蒲頭親自落嚟攞，呢種就係我哋俗稱做匠人手藝嗰種虛榮，做起之後有人認同，咁就好開心，唔係計算錢嘅問題」。

吳師傅當年接下渣打銀行的挑戰，先草擬樣板，再一刀刀將「渣打銀行」四字重現石上。（蔡正邦攝）

時代變遷求變才能生存 「質不要變，形要變」

走過近半世紀，文華里的光景早已大不如前。吳錦泉感嘆，上一輩有些師傅滿身「藝術家脾氣」，「我哋師傅輩咪係囉，『唔好催，我做到咩畀你，你要接受』」。不過要在文華里生存，吳錦泉認為有時必須向現實低頭。

吳師傅深明時代不同，只有求變才能生存：「我哋做呢個行業，要『質唔好變，形要變』，咁先係做手藝，要靈活多變。」他順應潮流，在傳統印章中融入客人要求的卡通圖案，亦為外籍顧客雕刻英文和日文，他坦言：「每一樣嘢，你要跟住時代轉變先至得，如果做印章，純粹跟返最古老嘅，好快被人淘汰，你要古老得嚟又要加返現代，你要演變。」

吳師傅深明時代不同，只有求變才能生存。（蔡正邦攝）

子女一句「無興趣」 老匠人隨遇而安：身外物何須留戀

如今整條圖章街，年輕師傅已少之又少。吳錦泉育有兩名子女，早年他也曾試探過孩子心意，惟後輩一句「無興趣」，他笑言：「佢答我一句沒興趣，咁你就即刻收聲，（萬一）佢日後生活唔好呢，佢會怨你一世㗎嘛。」

再加上客人總覺得老前輩手藝較好，新人難以立足。他嘆道，入行門檻高，回報慢，年輕人自然望而卻步。

問及百年歸老後檔口該何去何從，吳錦泉相當淡然：「隨遇而安啦。到時自己真係唔做，邊個有興趣咪畀佢囉，唔需要介懷，身外物嚟嘅。佢做得好過你，你應該多謝佢。」