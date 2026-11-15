維港泳｜泳手憶水流急：「游極都去唔到」　大批人無法完賽需上船

年度活動「維港泳2026」今日（15日）早上舉行。賽事最後一組「優悠組」第四組大批參加者未下水，賽事取消。有第一組的泳手指，到終點附近時水流突然變急，被推到近天星碼頭附近，要逆流前往終點，大批選手無法完賽。他又表示，期間感覺「游極都去唔到」，雖最終仍順利完賽，但感覺「游1,000米好似游咗3,000米咁」。



不少選手無法逆流，最終被要求上船，岸邊亦有大批未能掙脫水流的泳手滯留。（受訪者提供）

不少選手無法逆流，最終被要求上船，乘坐旅遊巴前往終點領回行李。（受訪者提供）

不少選手無法逆流，最終被要求上船，乘坐旅遊巴前往終點領回行李。（受訪者提供）

天星碼頭岸邊逼爆 花半小時始離開

第一組的林先生表示自已在泳池平日游1,500米最快約需35分鐘，但今日八點落水，近十時才成功上岸。他指，落水初期水流並不急，在休閒地游的情況下，大約45分鐘便可到達天星碼頭對開海域。

他續稱，自己本打算從較近海中心的方向切入游往終點，惟過程中主辦方一直要求選手靠左，選道挨近天星碼頭的路線前往終點。結果，水流途中突然轉急，他連同一批選手，被推到十分接近天星碼頭，「估計喺天星碼頭對開卡住咗半個鐘」。他直言不理解主辦方安排。

有選手無法完賽。（湯致遠攝）

有選手無法完賽。（湯致遠攝）

險被水流直接推到岸邊 「感覺游1,000米好似游咗3,000米咁」

他又形容，當時水流之急，若泳手希望稍作歇息、「放軟手腳」，可被水流直接推到岸邊。他亦目見，不少選手無法逆流，最終被要求上船，岸邊亦有大批未能掙脫水流的泳手滯留。

他續稱，經過一番爭扎，最終成功「U-turn」逆流前往終點，惟過程中亦有感「游極都去唔到」，同一段距離要用到雙倍時間，本身游蛙式亦要改用自由式，「感覺游1,500米好似游咗3,000米咁」。